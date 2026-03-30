ONE ha acquisito il 30% della Hutchison Laemchabang Terminal

La compagnia di navigazione containerizzata Ocean Network
Express (ONE) di Singapore ha annunciato oggi l'acquisizione del 30%
del capitale della Hutchison Laemchabang Terminal Limited (HLT),
società terminalista che opera nel segmento dei container nel
porto thailandese di Laem Chabang ai terminal D, C1 & C2 e A3.
In precedenza HLT era partecipata rispettivamente al 70% e 30% dai
gruppi cinesi CK Hutchison e COSCO Shipping Ports. ONE non ha reso
noti i termini della transazione né da quale dei due soci ha
acquisito la quota di HLT.