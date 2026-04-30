Ok al bilancio consuntivo 2025 dell'AdSP del Tirreno Meridionale e Ionio

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, sulla scorta del parere
favorevole del Collegio dei revisori, ha approvato all'unanimità
il bilancio consuntivo dell'ente relativo all'esercizio 2025, che si
è chiuso con un avanzo di amministrazione di 128,9 milioni di
euro, di cui oltre 92 vincolati, prevalentemente destinati a
investimenti con effetti finanziari negli esercizi successivi, e
36,6 milioni di risorse libere.
Dal lato delle entrate, sono state accertate risorse complessive
pari a 91,4 milioni, con le entrate correnti che ammontano a 19,8
milioni mentre le tributarie si attestano a 15,0 milioni, con un
incremento di 126mila euro rispetto alla previsione assestata. Sul
fronte delle spese, quelle correnti ammontano a 11,2 milioni, con un
grado di realizzazione pari al 18,19%, e le spese in conto capitale
a 71,7 milioni di euro.
Ieri il Comitato, che ha approvato anche la relazione annuale
2025, si è insediato nella sua composizione completa a
seguito della nomina del delegato della Regione Calabria, Salvatore
Gaetano.