Iniziativa del governo USA per introdurre l'energia nucleare nel trasporto marittimo su larga scala

L'amministrazione governativa statunitense ha avviato
un'iniziativa per raccogliere proposte per lo sviluppo di piccoli
reattori nucleari modulari destinati al trasporto marittimo
commerciale. Il segretario ai Trasporti, Sean P. Duffy, e la
Maritime Administration (MARAD) hanno invitato progettisti e
operatori ad inviare entro il prossimo 5 agosto proposte per lo
sviluppo di un modello di mini reattore, con l'obiettivo di
rivitalizzare la cantieristica navale statunitense, ridurre i costi
e garantire la supremazia energetica. Tra le richieste, c'è
quella di individuare un'architettura di sistema efficiente, con
soluzioni semplificate per introdurre l'energia nucleare in intere
flotte e reti logistiche, di integrare la produzione di questo tipo
di reattori nei cantieri navali statunitensi in vista della
creazione di team di lavoratori qualificati e di nuovi standard di
certificazione.
Se la richiesta di soluzioni è incentrata sui reattori
modulari di piccole dimensioni per la propulsione nucleare
marittima, tuttavia il Dipartimento e MARAD sollecitano anche
l'invio di proposte per configurazioni alternative che soddisfino
obiettivi comparabili di sicurezza, scalabilità e
integrazione commerciale.
L'iniziativa americana è volta esplicitamente anche a
colmare una posizione di svantaggio strategico rispetto ai
concorrenti globali che - hanno evidenziato le due amministrazioni
federali - stanno promuovendo l'integrazione della propulsione
nucleare nel settore marittimo, inclusi i cantieri navali, i porti,
gli schemi assicurativi e le reti logistiche.
«Sotto la guida del presidente Trump - ha affermato Duffy
presentando l'iniziativa - gli Stati Uniti stanno riconquistando il
loro legittimo posto come potenza marittima globale. Per garantire
questo futuro all'industria cantieristica americana, dobbiamo
innovare. Collaborando con esperti del settore e pensatori fuori
dagli schemi per sviluppare un solido modello di piccolo reattore
modulare, forniremo una fonte di energia all'avanguardia che ridurrà
i costi e rafforzerà la sicurezza nazionale, il tutto alla
velocità di Trump».