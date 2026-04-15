AD Ports sigla un accordo per partecipare allo sviluppo del porto rumeno di Costanza

Il gruppo portuale emiratense AD Ports ha siglato un accordo
quadro con la National Company “Maritime Ports Administration”
SA Constanta, la società che gestisce il porto di Costanza,
con lo scopo di valutare la possibilità di effettuare
investimenti e perseguire opportunità di sviluppo nel porto
rumeno.
Lo scorso anno lo scalo portuale di Costanza ha movimentato 67,6
milioni di tonnellate di merci, con un calo del -12,8% sul 2024 che
è stato determinato dalla contrazione dei volumi in tutte le
principali categorie merceologiche ad eccezione delle merci
convenzionali che, con 5,4 milioni di tonnellate, hanno registrato
una crescita del +25,2%. Il traffico delle merci containerizzate è
ammontato a 7,8 milioni di tonnellate (-25,7%) ed è stato
realizzato con una movimentazione di contenitori pari a 831.131 teu
(-16,0%). I traffici di rinfuse solide e liquide hanno segnato
flessioni rispettivamente del -14,3% e -11,1% scendendo a 36,9
milioni e 17,4 milioni di tonnellate.