Cerimonia di posa della chiglia e delle monete di un nuovo traghetto in costruzione per Actv

Oggi nel cantiere di Piombino Industrie Marittime (PIM) si è
svolta la cerimonia di posa della chiglia e delle monete del
traghetto in costruzione (SG120) destinato al servizio di trasporto
pubblico di linea svolto all'interno della Laguna di Venezia da
Actv, azienda soggetta al coordinamento e controllo dell'Azienda
Veneziana della Mobilità. Il varo dell'unità è
previsto per il prossimo novembre, mentre la consegna ad Actv post
allestimento è programmata per luglio 2027.
L'unità navale è un traghetto monodirezionale a
propulsione diesel-elettrica e la sua costruzione è stata
assegnata all'ATI composta da San Giorgio del Porto e Piombino
Industrie Marittime sulla base di una gara europea, nell'ambito di
un più ampio programma di rinnovo della flotta aziendale
della società veneziana di mobilità pubblica.
Nell'arco dell'ultimo semestre nello stabilimento di PIM si sono
svolte cerimonie analoghe per tre navi, due militari e una
oceanografica.