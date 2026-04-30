Nomina dei commissari straordinari delle AdSP dell'Adriatico Centrale e della Sicilia Orientale

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso nota
la nomina dei presidenti uscenti dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale e dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, rispettivamente
Vincenzo Garofalo e Francesco Di Sarcina, a commissari straordinari
dei due enti per un periodo di 60 giorni, al fine di garantire la
piena operatività e la continuità amministrativa delle
AdSP.
Il dicastero ha comunicato, inoltre, di aver avviato l'iter per
la nomina del nuovo presidente dell'Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale chiedendo l'intesa ai
governatori di Marche e Abruzzo sul nome di Mirco Carloni. Laureato
in giurisprudenza, Carloni è deputato ed un esponente della
Lega. Tra gli incarichi istituzionali, è stato vicepresidente
della Regione Marche e vicesindaco del Comune di Fano.