Al via tre gare europee per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto marittimo con la Sardegna

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto tre
gare europee per l'affidamento in concessione dei servizi pubblici
di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci con la Regione
Sardegna e fra le isole maggiori, con obblighi di servizio pubblico
per la continuità territoriale marittima. Le procedure, la
cui durata è prevista in nove mesi dalla pubblicazione del
bando, riguardano le rotte marittime Genova-Porto Torres,
Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari.
Le concessioni avranno una durata di 60 mesi, prorogabili di
ulteriori 36 mesi. Le offerte dovranno essere inviate entro le ore
14.00 del prossimo primo luglio.
Per la linea Genova-Porto Torres l'importo a base d'asta della
concessione per il servizio pubblico, al netto dei ricavi da
traffico, è di circa 34,3 milioni di euro, per la linea
Napoli-Cagliari-Palermo è di circa 39,1 milioni di euro e per
la linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari è di circa 45,9
milioni di euro.