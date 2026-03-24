Joint venture di Prologis e GIC di Singapore per investire 1,6 miliardi di dollari in nuovi centri logistici negli USA

La statunitense Prologis, società immobiliare
specializzata nel segmento della logistica, e il fondo sovrano GIC
di Singapore, hanno annunciato la costituzione di una joint venture
per investire complessivamente 1,6 miliardi di dollari nello
sviluppo e nella costruzione di nuovi centri logistici negli USA.
Alla joint venture è stato attribuito un portafoglio iniziale
di circa 380mila metri quadri di aree logistiche. Attualmente il
portafoglio della Prologis è costituito da oltre 120 milioni
di metri quadri di aree di proprietà in 20 nazioni e da 230
miliardi di dollari di beni gestiti.