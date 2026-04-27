Primo ordine dall'estero a HD Hyundai Heavy Industries per la costruzione di una rompighiaccio

La sudcoreana HD Hyundai Heavy Industries si è
aggiudicata il primo ordine dall'estero per la realizzazione di una
nave rompighiaccio. La commessa della Swedish Maritime
Administration (SMA) prevede una costruzione del valore di 348,9
milioni di dollari con consegna nel 2029. L'azienda asiatica ha
sottolineato che si tratta di un ordinativo di grande importanza in
quanto è stato ottenuto nell'ambito di una gara a cui hanno
partecipato cantieri navali con rilevante esperienza nel segmento
delle rompighiaccio tra cui quelli finlandesi e norvegesi.
La nave, con un dislocamento di circa 15.000 tonnellate, sarà
lunga 126 metri, verrà dotata di propulsione elettrica e,
potendo navigare in acque con presenza di ghiaccio dello spessore
compreso tra uno e 1,2 metri, sarà certificata Polar Class 4.
Inoltre, HD Hyundai Heavy Industries ha evidenziato che l'ordine
dalla Svezia è importante anche relativamente al mercato
americano, dato che lo scorso anno gli USA hanno approvato una legge
per aumentare significativamente il budget per la costruzione di
navi rompighiaccio che sarà elevato a circa nove miliardi di
dollari, nonché rispetto all'accordo Icebreaker Collaboration
Effort siglato nel 2024 tra Stati Uniti, Canada e Finlandia che ha
l'obiettivo di costruire da 70 a 90 navi rompighiaccio nei prossimi
dieci anni.