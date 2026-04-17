Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container nel porto di Long Beach è diminuito del -5,7%

Lo scorso mese il porto di Long Beach ha movimentato un traffico
dei container pari a 774.935 teu, con un calo del -5,2% sul marzo
2025. L'amministratore delegato della Port of Long Beach, Noel
Hacegaba, ha evidenziato che pur non essendo il miglior mese di
sempre, con quasi 775mila teu movimentati Long Beach «è
diventato il porto con più traffico del Nord America.
Inoltre, con 2.390.225 teu movimentati nel primo trimestre del 2026,
con una flessione del -5,7% sullo stesso periodo dello scorso anno,
Long Beach è stato il porto statunitense più
trafficato nel periodo.
Nei primi tre mesi del 2026 sono cresciuti i soli contenitori
pieni all'imbarco, risultati pari a 301.454 teu (+3,0%), mentre i
contenitori pieni allo sbarco sono diminuiti del -5,6% scendendo a
1.152.290 teu e in flessione sono risultati anche i container vuoti
con 936.484 teu (-8,4%).