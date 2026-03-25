Ok del Comitato di gestione dell'AdSP di Gioia Tauro al rimborso delle tasse d'ancoraggio

Ieri, nella sua prima riunione, il nuovo Comitato di gestione
dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio ha votato all'unanimità la ratifica di
variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2025 dell'ente che ha
disposto, tra le voci del documento finanziario, la destinazione in
uscita del rimborso delle tasse d'ancoraggio per l'anno 2025. In
particolare, attraverso l'uso di fondi propri dell'AdSP derivanti da
maggiori entrate, è stata disposta la riduzione delle tasse
per un ammontare complessivo pari a 1,5 milioni di euro con
l'obiettivo di offrire supporto allo sviluppo dei porti che
rientrano nella propria circoscrizione (Gioia Tauro, Corigliano
Calabro, Crotone, Vibo Marina e Taureana di Palmi).