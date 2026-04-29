OOIL investe 2,22 miliardi di dollari nella costruzione di 12 portacontainer da 13.600 teu

La Orient Overseas (International) Limited (OOIL) del gruppo
armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co. ha ordinato alle
società China Shipbuilding Trading Co. e Hudong-Zhonghua
Shipbuilding (Group) Co. del gruppo navalmeccanico China State
Shipbuilding Corporation (CSSC) la costruzione di 12 portacontainer
dual-fuel da 13.600 teu, in grado di essere alimentate con gas
naturale liquefatto. La commessa ha un valore di 2,22 miliardi di
dollari, con un investimento di 185 milioni per ciascuna nave. Le
consegne delle portacontenitori, che saranno costruite nel cantiere
navale di Hudong-Zhonghua, avverranno fra il terzo trimestre del
2028 e il primo trimestre del 2030.