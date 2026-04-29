Royal Caribbean trasforma in ordini le opzioni con Meyer Turku per due navi da crociera

Il gruppo crocieristico americano Royal Caribbean, nell'ambito
dell'accordo decennale con il cantiere navale finlandese Meyer
Turku, ha trasformato in ordini le opzioni concordate per la
costruzione della sesta e della settima nave da crociera di classe
“Icon”
(
del 27
agosto
2024 e 23
settembre
2025). Le due unità saranno prese in consegna
nell'estate del 2029 e nell'estate del 2030.
Meyer Turku ha già costruito 25 navi per il gruppo
crocieristico statunitense. Relativamente alle sole unità di
classe “Icon”, ad oggi il cantiere finlandese ha
realizzato due navi di questa serie: Icon of the Seas
(gennaio 2024) e Star of the Seas (agosto 2025). La terza
nave della classe, Legend of the Seas, debutterà il
prossimo luglio nel Mediterraneo occidentale. La quarta nave della
classe “Icon”, Hero of the Seas, entrerà
in servizio nel 2027, mentre la consegna della quinta unità è
prevista per il 2028.
Le navi di classe “Icon”, che utilizzano il gas
naturale liquefatto quale combustibile, hanno una stazza lorda di
circa 250.800 tonnellate e possono ospitare 7.600 passeggeri.