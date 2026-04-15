Fincantieri Marine Group si è aggiudicata un primo contratto nell'ambito del programma LSM dell'US Navy

A seguito dell'annuncio dell'US Navy dello scorso 18 febbraio
riguardante la pubblicazione di una richiesta di proposta per il
programma Medium Landing Ship (LSM) - che prevede fino a 35 navi -
dove viene specificato che Fincantieri Marine Group (FMG) realizzerà
la costruzione di quattro unità, oggi Fincantieri ha
annunciato che la sua controllata statunitense si è
aggiudicata un contratto da 30 milioni di dollari per l'acquisizione
di materiali e per le attività di ingegneria relative a
queste prime quattro navi. Il contratto segna formalmente l'inizio
della prima fase del programma e rappresenta il primo passo concreto
verso la sua esecuzione consentendo l'immediato approvvigionamento
di materiali con lunghi tempi di consegna e la realizzazione di
attività di ingegneria e operazioni critiche necessarie per
la preparazione industriale e produttiva delle prime quattro navi.
Tale processo consentirà di avviare la costruzione delle
unità già nel quarto trimestre del 2026.