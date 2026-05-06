A Palermo è stato varato il troncone di prua della Explora V

Oggi nel cantiere navale della Fincantieri a Palermo si è
svolto il varo del troncone di prua della Explora V
, la
quinta delle sei navi da crociera di lusso della compagnia Explora
Journeys del gruppo MSC che entreranno in servizio entro il 2028.
Dopo il primo allestimento nello stabilimento siciliano, la sezione
di prua sarà trasferita al cantiere Fincantieri di Sestri
Ponente dove i lavori proseguiranno fino al completamento della nave
la cui consegna è prevista nel 2027.
In occasione del varo odierno, Anna Nash, presidente di Explora
Journeys, ha ricordato che per il prossimo luglio è attesa la
consegna di Explora III, che effettuerà crociere
inaugurali dal Mediterraneo al Nord Europa, fino a Islanda e
Groenlandia.
La divisione Crociere del gruppo MSC ha investito oltre 3,5
miliardi di euro nelle sei navi Explora Journeys, tutte costruite da
Fincantieri. La prima nave, Explora I, è in servizio
dal primo agosto 2023, data che ha segnato il debutto della flotta
di lusso Explora Journeys. Explora II è stata
consegnata il 12 settembre 2024. A partire da Explora III le
nuove navi consegnate alla compagnia saranno alimentate a gas
naturale liquefatto. Come Explora V, anche Explora IV
verrà consegnata nel 2027, mentre Explora VI si unirà
alla flotta nel 2028.