Joint venture di Prologis e La Caisse per investire nello sviluppo di aree logistiche in Europa

L'americana Prologis, gruppo immobiliare specializzato nel
segmento delle aree e strutture logistiche, e l'investitore
istituzionale canadese Caisse de dépôt et placement du
Québec (La Caisse) hanno siglato un accordo per istituire la
joint venture Prologis Logistics Investment Venture Europe (PLIVE),
partecipata rispettivamente al 30% e al 70%, che avrà il
compito di acquisire, sviluppare e operare proprietà
logistiche in Europa. Alla PLIVE verrà conferito un
portafoglio iniziale del valore di circa un miliardo di euro che
includerà circa 844mila metri quadri di aree logistiche in
Francia, Germania, Olanda, Regno Unito e Svezia. Secondo le
previsioni, la joint venture sarà formalizzata entro la metà
del corrente anno.