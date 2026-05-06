Porto di Olbia, iniziati i lavori di ripristino dei fondali nel canale di accesso all'Isola Bianca

Ieri nel porto di Olbia sono iniziati i lavori di ripristino dei
fondali nel canale di accesso all'Isola Bianca che hanno l'obiettivo
di fare entrare in sicurezza le navi da crociera di grandi
dimensioni che si prevede approderanno quest'anno allo scalo
portuale sardo. Sottolineando che «questo intervento è
fondamentale per conferire maggiore competitività al porto di
Olbia nel mercato delle crociere, ma anche per assicurare ottime
performance in previsione dell'imminente stagione turistica»,
il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di
Sardegna, Domenico Bagalà, ha spiegato che si tratta di
«un'operazione che, considerata la morfologia del golfo, sarà
ripetuta annualmente e, proprio grazie all'impiego delle tecnologie
all'avanguardia di cui sono dotate unità come la Hebo Lift
II
(la nave impiegata per i lavori attualmente in corso, ndr
),
potremo garantire standard di sicurezza, sostenibilità
ambientale e operatività di assoluta eccellenza, ottenendo
massimi risultati grazie anche ai tempi estremamente ridotti per gli
spostamenti del mezzo dall'area di lavorazione in occasione
dell'ingresso e dell'uscita delle navi dal porto».