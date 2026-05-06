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6 maggio 2026 - Anno XXX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
16:00 GMT+2
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PORTI
Porto di Olbia, iniziati i lavori di ripristino dei fondali nel canale di accesso all'Isola Bianca
Lo scopo è di fare entrare in sicurezza le navi da crociera di grandi dimensioni
Cagliari
6 maggio 2026
Ieri nel porto di Olbia sono iniziati i lavori di ripristino dei fondali nel canale di accesso all'Isola Bianca che hanno l'obiettivo di fare entrare in sicurezza le navi da crociera di grandi dimensioni che si prevede approderanno quest'anno allo scalo portuale sardo. Sottolineando che «questo intervento è fondamentale per conferire maggiore competitività al porto di Olbia nel mercato delle crociere, ma anche per assicurare ottime performance in previsione dell'imminente stagione turistica», il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Domenico Bagalà, ha spiegato che si tratta di «un'operazione che, considerata la morfologia del golfo, sarà ripetuta annualmente e, proprio grazie all'impiego delle tecnologie all'avanguardia di cui sono dotate unità come la Hebo Lift II (la nave impiegata per i lavori attualmente in corso, ndr), potremo garantire standard di sicurezza, sostenibilità ambientale e operatività di assoluta eccellenza, ottenendo massimi risultati grazie anche ai tempi estremamente ridotti per gli spostamenti del mezzo dall'area di lavorazione in occasione dell'ingresso e dell'uscita delle navi dal porto».
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DALLA PRIMA PAGINA
PORTI
CMA CGM progetta l'acquisizione del 34,34% del capitale di Luka Rijeka
Rijeka
La quota è in mano alla Port Acquisitions del gruppo ceco CE Industries
PORTI
Il Gruppo PPE al Parlamento europeo sottolinea l'urgenza di evitare che Stati esteri possano controllare i porti dell'UE
Bruxelles
TRASPORTO MARITTIMO
ECSA, il settore dello shipping costituisce una risorsa geopolitica per l'Europa
Bruxelles
Studio sul comparto, che genera 148,7 miliardi di euro di impatto economico diretto
CROCIERE
Le persone ammalate a bordo della nave da crociera Hondius saranno evacuate con aeroambulanze
Vlissingen/Praia
Possibile ripresa della navigazione verso Las Palmas o Tenerife
TRASPORTO MARITTIMO
Nel trimestre gennaio-marzo il traffico marittimo nel canale di Panama è cresciuto del +4,8%
Panamá
Stabile il traffico delle merci nei porti della nazione centroamericana
CROCIERE
Nuovo record di passeggeri imbarcatisi sulle navi da crociera del gruppo NCLH in un trimestre
Miami
Il gruppo statunitense registra un indebolimento della domanda
TRASPORTO MARITTIMO
Nel primo trimestre del 2026 il traffico navale nello Stretto del Bosforo è diminuito del -1,7%
Ankara
Sono transitate 2.169 tanker (-1,9%) e 7.026 navi di altra tipologia (-1,6%)
CROCIERE
Una grave epidemia virale causa la morte di tre passeggeri della nave da crociera Hondius
Vlissingen/Ginevra
Un quarto è ricoverato in terapia intensiva a Johannesburg
TRASPORTO MARITTIMO
Il voto sul Net-Zero Framework dell'IMO slitta ancora
Londra/Bruxelles/Washington
Prevista una nuova sessione del MEPC a dicembre. Klann (T&E): l'IMO non può permettere che i rinvii diventino la nuova normalità
CROCIERE
Royal Caribbean registra risultati finanziari record per il primo trimestre e il nuovo record assoluto di passeggeri
Miami
Rallentamento delle prenotazioni per le crociere nel Mediterraneo
TRASPORTO MARITTIMO
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi della Ocean Network Express sono diminuiti del -6%
Singapore
Nel periodo le navi della compagnia hanno trasportato 3,2 milioni di container (+4%)
AZIENDE
PSA International acquisisce il 30% della società terminalista cinese Xiamen Container Terminal Group
Singapore/Xiamen/Shenzhen
Transazione del valore di circa 387 milioni di dollari
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi del gruppo COSCO sono diminuiti del -10,6%
TRASPORTO MARITTIMO
Nei primi tre mesi del 2026 i ricavi del gruppo COSCO sono diminuiti del -10,6%
Hong Kong
Nel periodo la flotta di portacontainer ha trasportato più di 6,9 milioni di teu (+6,7%)
PORTI
Nel quarto trimestre del 2025 i terminal portuali di Eurokai hanno movimentato 3,6 milioni di container (+10,5%)
Amburgo
Crescita del +18,5% in Germania. Calo del -3,7% in Italia
TRASPORTO FERROVIARIO
Fermerci, il cargo ferroviario si trova in una condizione limite e necessita di politiche di sostegno
Roma
Carta: mancano interventi strutturali adeguati
TRASPORTO MARITTIMO
OOIL investe 2,22 miliardi di dollari nella costruzione di 12 portacontainer da 13.600 teu
Hong Kong
Saranno realizzate dal cantiere navale di Hudong-Zhonghua
TRASPORTO INTERMODALE
Lo scorso anno il valore della produzione del gruppo Hupac è cresciuto del +3,1%
Zurigo
CANTIERI NAVALI
Fincantieri costituisce una joint venture con l'albanese KAYO
Trieste
La società si occuperà della costruzione e manutenzione di unità navali destinate alla Marina Militare albanese
CROCIERE
Royal Caribbean trasforma in ordini le opzioni con Meyer Turku per due navi da crociera
Miami/Turku
La quinta e la sesta unità di classe “Icon” saranno prese in consegna nell'estate del 2029 e nell'estate del 2030
PORTI
Nel primo trimestre il traffico delle merci nel porto di Venezia è cresciuto del +1,7%
Venezia
In aumento merci varie e rinfuse solide. A Chioggia registrata una flessione del -2,7%
SAFETY & SECURITY
Seminario dell'Ente Bilaterale Nazionale Porti sulla sicurezza del lavoro
Roma
Gallozzi (Assologistica): oltre all'osservanza delle regole, è necessaria anche la piena consapevolezza dei comportamenti
LOGISTICA
Sesta flessione trimestrale del volume di spedizioni movimentato da UPS
Atlanta
Nel periodo gennaio-marzo i ricavi del gruppo statunitense sono calati del -1,6%
PORTI
Approvato il bilancio consuntivo 2025 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
Genova
PORTI
Il comandante Pierpaolo Danieli è stato nominato segretario generale dell'AdSP del Tirreno Settentrionale
Livorno
È Capo della Segreteria del Capo di Gabinetto al MIT
INDUSTRIA
Nel primo trimestre Wärstilä ha registrato un marcato rialzo dei nuovi ordini per attrezzature
Helsinki
Stabile il fatturato netto. Utile d'esercizio in crescita del +20%
LEGISLAZIONE
La riforma del sistema portuale ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato
Roma
Ora il provvedimento sarà esaminato dal parlamento
INFRASTRUTTURE
Terzo Valico, completati gli scavi delle gallerie dell'interconnessione di Novi Ligure
Novi Ligure
Connettono la nuova linea ad alta capacità alla linea storica Genova-Torino
CANTIERI NAVALI
Primo ordine dall'estero a HD Hyundai Heavy Industries per la costruzione di una rompighiaccio
Ulsan
Commessa del valore di 348,9 milioni di dollari dalla Svezia
LOGISTICA
Flessione del fatturato trimestrale di Kuehne+Nagel mitigata da una diminuzione dei costi
Schindellegi
Stabile il volume delle spedizioni aeree, mentre sono calate quelle marittime
PORTI
Nuovo volume record per il primo trimestre delle merci movimentate dai porti marittimi cinesi
Pechino
Nei primi tre mesi di quest'anno i container è cresciuto del +8,3%
PORTI
Nel porto di Anversa-Bruges crescono solo i rotabili
Anversa
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico complessivo delle merci è diminuito del -3,2%
INCIDENTI
Si inasprisce la crisi di Hormuz con altri incidenti e il sequestro di navi
Teheran/Southampton
Bloccate due portacontainer della MSC
PORTI
Traffico trimestrale in lieve calo nel porto di Rotterdam, con i volumi all'imbarco che hanno quasi colmato la riduzione degli sbarchi
Rotterdam
TRASPORTO FERROVIARIO
FS Logistix acquisirà il 30% di CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana
Roma
Accordo con F2i e la sua controllata FHP Group
INCIDENTI
Attacco ad una portacontainer nell'area dello Stretto di Hormuz attribuito alle forze iraniane
Portsmouth/Washington
Trump afferma di essere l'artefice del blocco del traffico navale nella regione
LOGISTICA
Grimaldi (ALIS): aumentare le risorse per gli incentivi Sea Modal Shift e Ferrobonus
Roma
Per consentire alle imprese di affrontare la crisi - ha affermato - è necessario elevarle a 150 milioni di euro annui
PORTI
Traffico trimestrale in crescita nel porto di Barcellona. Calo ad Algeciras
Algeciras/Barcellona
Nel segmento dei container deciso aumento dei box vuoti
Una joint venture COSCO-PTP è l'unica offerente per la costruzione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Tarragona
PORTI
Una joint venture COSCO-PTP è l'unica offerente per la costruzione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Tarragona
Tarragona
La conclusione della gara è prevista a fine giugno
TRASPORTO MARITTIMO
Le associazioni armatoriali internazionali ribadiscono che l'IMO deve restare il regolatore della decarbonizzazione del settore
Londra/Washington
Il MEPC si riunirà dal 27 aprile al primo maggio a Londra
AUTOTRASPORTO
Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggio
Roma
Cordoglio per la morte del camionista. Denuncia nei confronti di Trasportounito
PORTI
A Porto Marghera sarà insediato un nuovo impianto per il riciclo delle materie plastiche
Venezia
Previsto un investimento complessivo di circa 34 milioni di euro
CRONACA
Un cacciatorpediniere americano ha colpito e fermato una portacontainer iraniana nel Mare Arabico
Tampa
Ancora bloccato lo Stretto di Hormuz
ASSICURAZIONI
Istituita una garanzia sovrana per salvaguardare la continuità assicurativa delle navi della flotta indiana
Nuova Delhi
Il fondo avrà una dotazione di circa 1,4 miliardi di dollari
TRASPORTO MARITTIMO
L'Iran annuncia la temporanea riapertura dello Stretto di Hormuz
Teheran/Washington
Il transito sarebbe interdetto a unità militari e a navi e carichi collegati a nazioni ostili
AUTOTRASPORTO
Unatras decide il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto
Roma
Trasportounito proclama cinque giorni di blocco dal 20 al 24 aprile
PORTI
Cognolato (Assiterminal): la riforma della governance portuale deve avvenire in modo realmente partecipato
Genova
PORTI
Nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Augusta è rimasto stabile, mentre a Catania è calato
Augusta
Movimentate rispettivamente 22,9 milioni e 6,3 milioni di tonnellate
CANTIERI NAVALI
Nel cantiere di Monfalcone della Fincantieri si è svolto il varo della nave da crociera Norwegian Aura
Miami/Trieste
Tra un anno sarà consegnata alla Norwegian Cruise Line
CROCIERE
Princess Cruises ordina tre nuove navi da crociera a Fincantieri con consegna a fine 2035, 2038 e 2039
Fort Lauderdale
Commesse del valore di oltre due miliardi di euro
AZIENDE
In vista della fusione con la Hapag-Lloyd, il CEO della ZIM decide di rassegnare le dimissioni
Haifa
Glickman è alla guida della compagnia israeliana dal luglio 2017
LEGISLAZIONE
Si avvicina l'entrata in vigore della convenzione sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e pericolose
Londra
Il trattato è stato ratificato da 12 Stati
CRONACA
L'US Central Command annuncia il successo del blocco del traffico marittimo con i porti iraniani
Tampa
Sei navi avrebbero accettato di invertire la rotta
PORTI
AD Ports sigla un accordo per partecipare allo sviluppo del porto rumeno di Costanza
Abu Dhabi/Costanza
Lo scorso anno il traffico delle merci nello scalo portuale è calato del -12,8%
COMMERCIO
Il conflitto in Iran sta determinando il più grande blocco nel mercato petrolifero della storia
Parigi
L'International Energy Agency prevede per quest'anno una riduzione della domanda di petrolio pari ad 80.000 barili al giorno a causa del conflitto
CRONACA
Una tanker sanzionata dagli USA ha attraversato lo Stretto di Hormuz
Washington
La “Rich Starry”, proveniente da Al Hamriyah negli Emirati Arabi Uniti, è diretta in Cina
PORTI
Il porto di Singapore ha registrato un nuovo record di merci movimentate nel primo trimestre dell'anno
Singapore
La proprietà del gruppo MSC è passata dal fondatore Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa
Ginevra
L'azienda, forte di una flotta di mille navi, opera in tutti i settori dei trasporti e della logistica
PORTI
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti russi è cresciuto del +0,6%
San Pietroburgo
Le merci secche sono state pari a 102,5 milioni di tonnellate (+3,5%) e le rinfuse liquide a 107,6 milioni di tonnellate (-2,0%)
CRONACA
Gli USA annunciano il blocco dei porti iraniani, mentre si riaccende la crisi nel Mar Rosso
Portsmouth/Tampa/Washington
Un'imbarcazione ha cercato di abbordare una nave a 54 miglia nautiche a sud-ovest di Hodeyda
CRONACA
Falliti i negoziati in Pakistan, lo Stretto di Hormuz è sempre più al centro del conflitto
Tampa/Washington
Le navi dell'US Navy alla ricerca di mine nell'area. Trump ha intimato a Teheran di riaprire la via navigabile
PORTI
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti turchi è diminuito del -0,7%
Ankara
I carichi da e per l'Italia sono cresciuti del +0,6%
TRASPORTO MARITTIMO
Lo shipping è bloccato ad Hormuz in attesa che accada qualcosa
Londra
Intercargo dice che la situazione cambia di ora in ora, mentre la paralisi sembra totale
LOGISTICA
Joint venture di Prologis e La Caisse per investire nello sviluppo di aree logistiche in Europa
Montreal/San Francisco
Portafoglio iniziale del valore di circa un miliardo di euro
PORTI
Stabile a febbraio il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Crocieristi in crescita del +34,5%
Marcato calo degli atti di pirateria contro le navi
PIRATERIA
Marcato calo degli atti di pirateria contro le navi
Londra
Solo 16 nei primi tre mesi del 2026, il numero più basso dal 1991 per questo periodo dell'anno
CRONACA
IMO al lavoro per consentire il transito in sicurezza delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz
Teheran/Washington/Londra
Dominguez: bene il cessate il fuoco di due settimane
PORTI
CK Hutchison avvia un procedimento arbitrale contro la Maersk per i porti di Panama, ma non contro TiL/MSC
Panama
ISTITUZIONI
Cina e Russia pongono il veto sulla risoluzione del Bahrein per la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz
New York
Pakistan e Colombia si sono astenuti
INCIDENTI
Una portacontainer è stata colpita da un proiettile presso l'isola iraniana di Kish
Southampton
Dal 28 febbraio nella regione sono stati segnalati 28 incidenti
TRASPORTI
ETF invita la Commissione UE ad adottare misure strutturali per la resilienza del settore europeo dei trasporti
Bruxelles
Forte incremento dei transiti di navi cisterna nel canale di Suez a febbraio
TRASPORTO MARITTIMO
Forte incremento dei transiti di navi cisterna nel canale di Suez a febbraio
Il Cairo
Complessivamente il traffico navale nel mese è cresciuto del +23,5%
CANTIERI NAVALI
Fincantieri punta anche sulle alleanze per sviluppare le proprie attività negli USA
Washington
Accordo di collaborazione con i cantieri navali americani Fraser Shipyards e Donjon Marine
Nel 2025 il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato ricavi record
TRASPORTO FERROVIARIO
Nel 2025 il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato ricavi record
Roma
In crescita anche quelli della business unit Trasporto Merci a fronte di una riduzione dei volumi movimentati
CRONACA
L'Iran rassicura Manila sul transito in sicurezza delle navi e dei marittimi filippini attraverso Hormuz
Manila
Le Filippine importano la maggior parte del loro fabbisogno energetico dal Medio Oriente
LOGISTICA
Medlog (gruppo MSC) investe nell'area del vecchio mercato ortofrutticolo di Melbourne
Melbourne
Sito di 29 ettari per lo stoccaggio dei container in prossimità del porto australiano
LAVORO
Vado Gateway, confermato lo sciopero del personale di domani
Genova
Ferrari: chiarire che l'istituto del part-time e del tempo determinato sono parte del Ccnl dei porti non è stato sufficiente
TRASPORTO FERROVIARIO
Oggi nel porto di Rotterdam prende il via un progetto per migliorare l'efficienza dei servizi ferroviari
Rotterdam
Accordo promosso dall'Autorità Portuale e sottoscritto da sei operatori ferroviari
TRASPORTO MARITTIMO
Al via tre gare europee per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto marittimo con la Sardegna
Roma
Sono relative alle rotte Genova-Porto Torres, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari
PORTI
Porto di Olbia, iniziati i lavori di ripristino dei fondali nel canale di accesso all'Isola Bianca
Cagliari
Lo scopo è di fare entrare in sicurezza le navi da crociera di grandi dimensioni
CANTIERI NAVALI
Damen risanerà e gestirà il cantiere di riparazione navale di Dakar
Dakar/Gorinchem
Contratto della durata di 20 anni con la Société des Infrastructures de Réparation Navale
AZIENDE
Savino Del Bene ha acquisito tre società della spagnola Grupo Marítima Sureste
Firenze/Valencia
L'accordo riguarda Marítima Sureste Shipping, Marítima Sureste Spain e Transportes Gaypemar
CANTIERI NAVALI
Fim-Cisl, positivo l'esito dell'incontro con Fincantieri sulle prospettive del cantiere di Muggiano
La Spezia
Gli investimenti annunciati dal management - ha rilevato il sindacato - vanno nella direzione giusta
TRASPORTO MARITTIMO
L'aumento dei costi dell'energia pesa sull'ultimo conto economico trimestrale di Finnlines
Helsinki
Doepel: oneri appesantiti anche dall'applicazione dell'EU ETS
PORTI
Marabello nuova segretaria generale dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Messina
L'incarico ha durata quadriennale
INCIDENTI
Colpita la nave heavy lift HMM Namu nei pressi dello Stretto di Hormuz
Seul
L'incidente non ha provocato vittime
TRASPORTO MARITTIMO
Deterioramento delle performance finanziarie trimestrali di DFDS
Copenaghen
In crescita i rotabili trasportati dalla flotta. Calo del -18% dei passeggeri
MEETINGS
Dal 21 al 23 maggio a Ravenna si terrà “Deportibus - Il Festival dei porti che collegano il mondo”
Ravenna
INDUSTRIA
Kalmar registra una flessione trimestrale dei nuovi ordini
Helsinki
Nel periodo gennaio-marzo i ricavi sono aumentati del +5%
PORTI
In crescita gli avviamenti al lavoro per le compagnie portuali di Trieste e Monfalcone
Trieste
Consegna di una targa di riconoscimento
TRASPORTO MARITTIMO
Nel primo trimestre del 2026 i ricavi della Costamare sono diminuiti del -5,3%
Monaco
Confermati ordini per 12 nuove navi da 9.200 teu e quattro da 3.100 teu
PORTI
ICTSI registra nuovi record finanziari e operativi trimestrali
Manila
I risultati hanno beneficiato dell'apporto dei nuovi terminal BACT e DGT
TRASPORTO MARITTIMO
MSC attiverà un servizio tra il Mar Rosso e il Nord Europa attraverso il canale di Suez
Ginevra
Previste connessioni via camion e feeder con i porti del Golfo Persico
PORTI
Affidato il primo lotto di lavori per il cold ironing nel porto della Spezia
La Spezia
L'investimento complessivo è pari a 41 milioni di euro
INDUSTRIA
Nel primo trimestre del 2026 il fatturato della Konecranes è diminuito del -7,7%
Helsinki
Invariato il valore dei nuovi ordini acquisiti nel periodo
TRASPORTO MARITTIMO
Nuovo provvedimento dell'ART sulle misure regolatorie per gli affidamenti di servizi di cabotaggio marittimo
Roma
Elementi di novità nelle procedure di affidamento del servizio
PORTI
Nomina dei commissari straordinari delle AdSP dell'Adriatico Centrale e della Sicilia Orientale
Roma
Salvini chiede l'intesa sul leghista Carloni ai governatori di Marche e Abruzzo
LEGISLAZIONE
Confitarma, bene l'approvazione del disegno di legge Valorizzazione della Risorsa Mare
Roma
Zanetti: ulteriore passo nella direzione da tempo indicata dalla Confederazione
PORTI
Approvati i rendiconti 2025 delle AdSP del Tirreno Settentrionale e dell'Adriatico Orientale
Livorno/Trieste
Sono stati esaminati oggi dai Comitati di gestione
PORTI
Traffico trimestrale delle merci record nei porti albanesi
Tirana
Nel primo trimestre di quest'anno sono state movimentate quasi 2,3 milioni di tonnellate (+38,8%)
LOGISTICA
Nel primo trimestre DSV registra un calo del -41,7% del valore dell'utile netto
Hedehusene
Flessione determinata dagli oneri straordinari per la fusione con Schenker
PORTI
Filt, Fit e Uilt esortano l'AdSP della Liguria occidentale a focalizzarsi sui problemi dei lavoratori e della sicurezza
Genova
PORTI
Ok al bilancio consuntivo 2025 dell'AdSP del Tirreno Meridionale e Ionio
Gioia Tauro
Avanzo di amministrazione di 128,9 milioni di euro
PORTI
Rixi: altre risorse per il completamento della nuova diga foranea di Genova
Roma
Saranno destinate al consolidamento dei fondali e agli adeguamenti progettuali
PORTI
Ricavi trimestrali in crescita per le società terminaliste cinesi COSCO Shipping Ports e CMPort
Hong Kong
Incrementi determinati dal maggior volume di container movimentato dai terminal portuali
AZIENDE
Dirk Jan Storm è stato nominato presidente di PSA Italy
Genova
Subentra a Marco Conforti, giunto alla scadenza naturale del mandato triennale
INDUSTRIA
Nei primi tre mesi del 2026 le vendite di container della CIMC sono diminuite del -10,5%
Hong Kong
Calo del -13,3% dei dry box. Crescita del +30,2% dei reefer
FORMAZIONE
L'AdSP della Sicilia Occidentale apre l'accesso agli enti con contratti privatistici ai fondi per la formazione del PNRR
Palermo
LOGISTICA
Rhenus ha acquisito l'intero capitale della LBH Global Agencies
Holzwickede
Rilevato il 51% in mano alla famiglia Lagendijk
AMBIENTE
Pubblicato il rapporto 2025 della Capitaneria di Porto di Genova sulle emissioni delle navi
Genova
Effettuate 228 ispezioni per verificare i livelli di emissioni di ossidi di azoto
ASSOCIAZIONI
A Bari la seconda assemblea itinerante di Assoporti
Bari
Segue il primo appuntamento tenutosi a Venezia
PORTI
APM Terminals e Hateco realizzeranno un container terminal nel porto di Da Nang
L'Aia
Avrà una capacità di 5,7 milioni di teu. Investimento di oltre 1,7 miliardi di dollari
INDUSTRIA
Cavotec registra ordini record nel segmento marittimo-portuale
Stoccolma
Forte domanda dell'installazione di sistemi di shore power
TRASPORTO FERROVIARIO
Al via il nuovo servizio ferroviario merci Bologna-Marcianise di FS Logistix-ANITA
Roma
Effettuate quattro rotazioni settimanali
TRASPORTO MARITTIMO
In calo i ricavi trimestrali delle taiwanesi Evergreen, Yang Ming e Wan Hai Lines
Taipei/Keelung
A marzo le diminuzioni sono state rispettivamente del -17,8%, -5,9% e -10,7%
INTERPORTI
Gianpaolo Serpagli è il nuovo presidente dell'Unione Interporti Riuniti
Roma
È presidente di Cepim Spa - Interporto di Parma
AMBIENTE
Da GreenMedPorts un approccio pragmatico allo sviluppo di corridoi marittimi verdi nel Mediterraneo
Livorno
PORTI
La durata della concessione del terminal di APM Terminals a Valencia è stata prolungata di otto anni
Valencia
Scadrà nel 2049 al raggiungimento dei 50 anni
PORTI
Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti spagnoli è diminuito del -1,3%
Valencia/Madrid
Crocieristi in crescita del +15,7%
TRASPORTO MARITTIMO
Grimaldi ha preso in consegna la PCTC Grande Inghilterra
Napoli
La nave ha una capacità massima di 9.000 teu
TRASPORTO MARITTIMO
Nel 2025 i traghetti della Blu Navy hanno trasportato oltre un milione di passeggeri
Portoferraio
INDUSTRIA
Nel primo trimestre del 2026 i ricavi del gruppo ABB sono cresciuti del +18%
Zurigo
Forte incremento (+32%) del valore dei nuovi ordini
AZIENDE
Contship Italia ha aderito a Smart Freight Centre
Melzo
L'organizzazione internazionale è impegnata nella decarbonizzazione del trasporto merci
PORTI
Nel primo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali della CMPort è cresciuto del +4,4%
Hong Kong
Record per questo periodo dell'anno
TRASPORTO INTERMODALE
CargoBeamer ha esteso il servizio intermodale Liegi-Domodossola all'Interporto di Parma
Lipsia
Realizzati sei viaggi di andata e ritorno settimanali
CONCORRENZA
Ok dell'authority antitrust all'acquisizione del controllo della MVN da parte di Medlog
Roma
Prorogato al 27 maggio il termine di conclusione del procedimento sulla concentrazione Messina - Terminal San Giorgio
CANTIERI NAVALI
Il cantiere navale Fincantieri Marinette Marine costruirà i droni navali in alluminio
National Harbor
I mezzi navali autonomi, del peso di 250 tonnellate, saranno lunghi 52 metri e avranno una velocità massima di 30 nodi
AUTOTRASPORTO
Camionista travolto e ucciso ad uno dei presidi dello sciopero dell'autotrasporto
Roma
Trasportounito sospende il fermo nazionale del settore
PORTI
CK Hutchison registra ricavi annuali record nel segmento portuale
Hong Kong
Il fatturato generato dai terminal europei è cresciuto del +13%
MEETINGS
Il 27 aprile si terrà l'assemblea pubblica dell'associazione degli spedizionieri genovesi
Genova
Appuntamento presso il Palazzo della Borsa
TRASPORTO MARITTIMO
Il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la nuova nave Pure Car & Truck Carrier Grande Tokyo
Napoli
Ha una capacità di carico pari a 9.241 ceu
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
CRONACA
Falteri (Federlogistica): la crisi nel Golfo Persico non giustifica rialzi così rapidi e generalizzati dei prezzi dell'energia
Genova
TRASPORTO MARITTIMO
GNV ha immesso un traghetto ex Moby nella propria flotta
Genova
La nave sarà sottoposta ad interventi di refitting
CRONACA
Nel porto della Spezia sono stati sequestrati oltre 65 chili di cocaina
La Spezia
Erano occultati sul fondo di una cassettiera in legno
SERVIZI MARITTIMI
Nel primo trimestre i bunkeraggi nel porto di Rotterdam sono diminuiti del -25%
Rotterdam/Parigi
PORTI
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container nei terminal di COSCO Shipping Ports è cresciuto del +9,0%
Hong Kong
Nel Mediterraneo eccezionale aumento dell'attività al terminal egiziano SCCT di Port Said
PORTI
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container nel porto di Long Beach è diminuito del -5,7%
Long Beach
A marzo la flessione è stata del -5,2%
TRASPORTO FERROVIARIO
Bruxelles autorizza l'acquisizione della belga Lineas da parte di SFPIM
Bruxelles
Non rilevati problemi sotto il profilo della concorrenza
OFFSHORE
Saipem si è aggiudicata due contratti offshore in Arabia Saudita
Milano
Il valore delle commesse ammonta a circa 400 milioni di dollari
TRASPORTO FERROVIARIO
FS Logistix sperimenta il primo smart train sulla linea Milano-Catania
Roma
L'aggiornamento della flotta ha raggiunto quota 700 carri ferroviari digitalizzati
CANTIERI NAVALI
Fincantieri Marine Group si è aggiudicata un primo contratto nell'ambito del programma LSM dell'US Navy
Trieste
Commessa da 30 milioni di dollari
PORTI
Ancora una forte riduzione del traffico trimestrale delle merci nel porto di Taranto
Taranto
Dimezzate le rinfuse solide e le merci convenzionali
PORTI
Nel primo trimestre del 2026 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -6,1%
Hong Kong
A marzo la diminuzione è stata del -5,5%
PORTI
Confronto tra i porti italiani e i porti della Florida
Miami
Il sistema portuale italiano si presenta al Seatrade Cruise Global 2026 di Miami
AZIENDE
I Cda di Interporto Padova e di Padova Hall hanno approvato il progetto di fusione delle società
Padova
Un esperto nominato dal tribunale dovrà stabilire il rapporto di cambio finale
PORTI
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei contenitori nel porto di Los Angeles è diminuito del -4,6%
Los Angeles
Nel solo mese di marzo sono stati movimentati 752.519 teu (-3,3%)
AZIENDE
CMA CGM comprerà il gruppo libanese Fattal
Marsiglia
L'azienda è attiva nella distribuzione e commercializzazione di marchi internazionali nel Medio Oriente e nel Nord Africa
CROCIERE
Nel 2026 nei porti italiani è atteso un traffico crocieristico record di 15,1 milioni di passeggeri
Miami
Senesi (Cemar): crescita una nuova tipologia di clientela ad alta capacità di spesa
CANTIERI NAVALI
Nel 2025 il cantiere navale finlandese Meyer Turku ha registrato un fatturato record
Turku
Utile netto annuale di 83,8 milioni di euro (+21,6%)
PORTI
Porto di Marsiglia-Fos, inaugurato il cold ironing per il collegamento simultaneo di tre grandi navi da crociera
Marsiglia
CROCIERE
Global Ports Holding gestirà il terminal crociere del porto di Acapulco
Acapulco
Prevista la costruzione di una nuova banchina
LOGISTICA
Alla Spezia nasce un consorzio per condividere dati con lo scopo di rendere più efficiente la supply chain
La Spezia
Avena: l'efficienza della logistica dipende dal dialogo tra tutti i componenti della filiera
TRASPORTO MARITTIMO
Nel primo trimestre i container trasportati dalle navi della OOCL sono cresciuti del +1,7%
Hong Kong
I ricavi derivanti da questa attività sono diminuiti del -7,6%
PORTI
Franceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Meridionale
Bari
Il suo mandato di quattro anni inizierà l'11 maggio
TRASPORTO MARITTIMO
Sospeso lo sconto per il transito delle portacontainer di grande capacità attraverso il canale di Suez
Ismailia
Era in vigore dal 15 maggio 2025
PORTI
A febbraio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è diminuito del -8,9%
Ravenna
Per il mese di marzo è atteso un incremento del +1,3%
LAVORO
Scoperti oltre 600 lavoratori irregolari nel settore della logistica
Roma
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa che mascheravano veri e propri rapporti di lavoro subordinato
PROGRESSO E TECNOLOGIA
Collaborazione RINA - Hanwha per i sistemi di propulsione ibrida a batterie dei traghetti
Genova/Busan
I progetti riguarderanno sia le navi in esercizio che quelle di nuova costruzione
TRASPORTO MARITTIMO
La compagnia di navigazione francese TOWT è stata posta in amministrazione controllata
Le Havre
La società ha due navi cargo a vela
INFRASTRUTTURE
Casciano (Vado Gateway), bene l'ok al progetto definitivo del nuovo casello di Bossarino a Vado Ligure
Vado Ligure
L'auspicio - ha affermato - è che l'opera possa essere completata nel più breve tempo possibile
MEETINGS
Alla Spezia un forum su economia, porti e investimenti tra Italia e Nord Africa
La Spezia
In programma il 9 e 10 aprile presso la sede dell'AdSP del Mar Ligure Orientale
CANTIERI NAVALI
Stabile il numero delle navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia
Pireo
In calo gli interventi effettuati in bacino di carenaggio
ECONOMIA
Il governo italiano ha prorogato la riduzione delle accise sui carburanti
Roma
La scadenza è stata portata al primo maggio. Risorse derivanti per il 60% dall'ETS
PROGRESSO E TECNOLOGIA
La nave da ricerca Gaia Blu fungerà da piattaforma tecnologica italiana per la navigazione autonoma
Roma
INCIDENTI
Fallite le operazioni di rimorchio della nave GNL Arctic Metagaz
Tripoli
La metaniera è attualmente fuori controllo e alla deriva
INCIDENTI
Ieri una rinfusiera si è incagliata mentre transitava nel canale di Suez
Ismailia
L'incidente si è risolto nel giro di quattro ore
TRASPORTO MARITTIMO
Confitarma e Assarmatori, con la crisi sono a rischio i collegamenti marittimi con le isole
Roma
TRASPORTO MARITTIMO
Dominguez (IMO) esorta gli Stati a coordinarsi per affrontare la crisi marittima di Hormuz
Londra
Dal 28 febbraio nell'area si sono verificati 21 attacchi contro le navi
PORTI
L'associazione degli spedizionieri della Spezia sollecita misure in grado di preservare l'efficienza operativa del porto
La Spezia
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
MEETINGS
Dal 21 al 23 maggio a Ravenna si terrà “Deportibus - Il Festival dei porti che collegano il mondo”
Ravenna
Tre giorni di tavole rotonde, conferenze, interviste, incontri e spettacoli per raccontare il porto
MEETINGS
Il 27 aprile si terrà l'assemblea pubblica dell'associazione degli spedizionieri genovesi
Genova
Appuntamento presso il Palazzo della Borsa
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RASSEGNA STAMPA
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
Russian shipbuilding holding USC designing high ice-class container ship for Rosatom for Northern Sea Route
(Interfax)
››› Archivio
FORUM dello Shipping
e della Logistica
ASSITERMINAL
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
››› Archivio
LOGISTICA
Due Torri si dota di un hub logistico di 15mila metri quadri presso l'Interporto Bologna
Minerbio
Nel 2025 il fatturato dell'azienda emiliana è cresciuto del +13,9%
PORTI
A breve l'avvio del programma 2026 degli Italian Port Days
Roma
Il tema è “Italia Porta del Mediterraneo: Dialoghi tra Approdi e Città”
PORTI
Porto della Spezia, primo test per il rifornimento di idrogeno da mezzo mobile in banchina ad imbarcazione
La Spezia
La sperimentazione del bunkeraggio presso il Cantiere Baglietto
AZIENDE
NYK consolida le proprie attività nel segmento del trasporto marittimo di rinfuse solide
Tokyo
Nominati i responsabili del gruppo in otto nazioni europee
PORTI
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti tunisini è diminuito del -5,2%
La Goulette
Nel solo quarto trimestre il calo è stato del -8,5%
SAFETY & SECURITY
La Guardia di Finanza utilizzerà nuovi droni per il controllo dell'area portuale di Gioia Tauro
Gioia Tauro
PORTI
Porti di Genova e Savona-Vado, da domani in vigore le nuove modalità di gestione del diritto d'uso del PCS
Genova
Il provvedimento non introduce nuovi oneri
CRONACA
Sequestrati quasi 400 kg di cocaina purissima nel porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria
Tre distinte operazioni eseguite nell'arco di una settimana
TRASPORTO MARITTIMO
Confitarma, con il decreto-legge Energia ora è il momento di destinare risorse al trasporto marittimo
Roma
PORTI
Baleària avrà un proprio terminal traghetti nel porto di Barcellona
Barcellona
Diventerà operativo tra un anno. Investimento di 25,3 milioni di euro
TRASPORTO FERROVIARIO
Nel 2025 i volumi di merci trasportati da DB Cargo sono diminuiti del -8,1%
Berlino
I ricavi sono calati del -8,0%
PORTI
ONE ha acquisito il 30% della Hutchison Laemchabang Terminal
Singapore
La società opera i terminal D, C1 & C2 e A3 del porto di Laem Chabang
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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