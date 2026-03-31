Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti tunisini è diminuito del -5,2%

Nell'ultimo trimestre del 2025 i porti tunisini hanno
movimentato 6,67 milioni di tonnellate di merci, con un calo del
-8,5% sul corrispondente periodo dell'anno precedente generato dalla
riduzione sia delle merci allo sbarco che di quelle all'imbarco
attestatesi a 4,55 milioni di tonnellate (-2,1%) e 2,12 milioni di
tonnellate (-19,8%). La flessione è stata prodotta
principalmente, inoltre, dalla contrazione dei volumi di rinfuse
liquide, con gli idrocarburi che sono ammontati a 1,74 milioni di
tonnellate (-10,4%) e gli altri carichi liquidi a 170mila tonnellate
(-19,2%). In diminuzione anche il traffico dei cereali che ha
totalizzato 834mila tonnellate (-41,3%), mentre le altre rinfuse
solide, con 1,63 milioni di tonnellate, hanno registrato una
crescita del +5,1%. Il traffico delle merci varie è stato di
2,29 milioni di tonnellate (+6,1%), di cui 1,16 milioni di
tonnellate di merci containerizzate (+5,5%) realizzate con una
movimentazione di container pari a 152mila teu (+12,2%), 615mila
tonnellate di rotabili (+14,9%) e 517mila tonnellate di altre merci
varie (-1,6%). Il traffico di autovetture è stato di 106mila
veicoli (+67,3%). Nel segmento dei passeggeri il traffico
crocieristico è stato di 77mila persone (+11,7%) e quello dei
servizi di linea di 138mila persone (+3,7%).
Nell'intero 2025 il traffico totale delle merci è stato
di 27,08 milioni di tonnellate, con una diminuzione del -5,2%
sull'anno precedente, di cui 18,09 milioni di tonnellate allo sbarco
(-1,9%) e 8,99 milioni di tonnellate all'imbarco (-10,5%). Nel
comparto delle rinfuse liquide il dato complessivo degli idrocarburi
è stato di 8,03 milioni di tonnellate (-9,5%) e 692mila
tonnellate di altri carichi (-25,6%). I cereali sono ammontati a
4,22 milioni di tonnellate (+0,4%) e le altre rinfuse secche a 5,41
milioni di tonnellate (-8,8%). Il totale delle merci varie è
stato di 8,72 milioni di tonnellate (+1,9%), di cui 4,38 milioni di
tonnellate di carichi in container (+7,1%) realizzati con una
movimentazione di contenitori pari a 539mila teu (+10,3%), 2,11
milioni di tonnellate di rotabili (-0,2%) e 2,23 milioni di
tonnellate di altre merci varie (-5,6%). Il traffico di autoveicoli
è stato di 378mila unità (+2,2%). Lo scorso anno i
crocieristi nei porti della Tunisia sono stati 272mila (+24,2%) e i
passeggeri dei servizi di linea 827mila (+0,9%).