Nel primo trimestre DSV registra un calo del -41,7% del valore dell'utile netto

Il primo bilancio trimestrale di quest'anno del gruppo logistico
danese DSV, che risente ancora dell'effetto dell'acquisizione della
tedesca Schenker avvenuta un anno fa
(
del 30
aprile
2025), mostra ricavi pari a 70,4 miliardi di corone
danesi (9,4 milioni di euro), in crescita del +68,9% sul primo
trimestre del 2025, di cui 20,2 miliardi di corone generate dalle
spedizioni aeree (+47,9%), 16,6 miliardi dalle spedizioni marittime
(+32,8%), 23,3 miliardi dalle spedizioni stradali (+129,2%) e 12,7
miliardi di corone dalla contract logistics (+100,4%).
Il valore del margine operativo lordo trimestrale è di
7,5 miliardi di corone (+39,1%) e quello dell'utile operativo di 4,8
miliardi (+25,8%), con contributi di 2,7 miliardi dal segmento delle
spedizioni aeree e marittime (-9,5%), di 996 milioni dalle
spedizioni stradali (+144,1%) e di quasi 1,3 miliardi dalla contract
logistics (+168,9%). L'utile netto è ammontato a 1,6 miliardi
di corone, con un calo del -41,7% generato dalla registrazione di
costi straordinari pari ad oltre 1,4 miliardi di corone correlati
alla transazione e all'integrazione con Schenker.
Nei primi tre mesi del 2026 le spedizioni aeree movimentate dal
gruppo sono ammontate a 518mila tonnellate (+55,1%) e quelle
marittime a 976mila container teu (+49,6%).