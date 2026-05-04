Nel trimestre gennaio-marzo il traffico marittimo nel canale di Panama è cresciuto del +4,8%

Nei primi tre mesi di quest'anno nel canale di Panama sono
transitate 3.731 navi, con un incremento del +4,8% sullo stesso
periodo, di cui 3.178 navi di elevato pescaggio (+4,8%) incluse 875
navi neoPanamax (+10,6%). Complessivamente le navi transitate
trasportavano 71,9 milioni di tonnellate di merci (+20,0%) e i
diritti di transito pagati dalle navi nel primo trimestre del 2026
sono ammontati a 1,07 miliardi di dollari (+5,4%).
Nei primi tre mesi di quest'anno i porti panamensi hanno
movimentato 28,7 milioni di tonnellate di carichi (-0,3%), incluse
15,4 milioni di tonnellate di merci containerizzate (+0,1%)
totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a 2.351.743
teu (-0,7%), 13,0 milioni di tonnellate di rinfuse (-1,2%) e 253mila
tonnellate di merci convenzionali (+39,4%).