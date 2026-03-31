La Guardia di Finanza utilizzerà nuovi droni per il controllo dell'area portuale di Gioia Tauro

Al fine del potenziamento dell'intensa attività svolta
dalla Guardia di Finanza nel porto di Gioia Tauro mirata al
contrasto dei traffici illeciti nazionali e internazionali,
l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e
Ionio ha concesso in comodato d'uso esclusivo due droni di ultima
generazione al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro.
L'intesa prevede la concessione, per un periodo di cinque anni,
prorogabili, di due droni SAPR - Sistemi Aeromobili a Pilotaggio
Remoto - completi di accessori e adeguata formazione specialistica
per il personale impiegato nell'attività di volo e
acquisizione dati dei droni, ad uso esclusivo del Gruppo della
Guardia di Finanza di Gioia Tauro e destinati all'ulteriore
controllo e monitoraggio dell'area portuale di Gioia Tauro.
L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto “Gioia
Sicura: Infrastrutture e servizi infotelematici per la sicurezza
integrata delle aree logistiche a vocazione produttiva dell'Autorità
di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio”,
finanziato con fondi del “PON Legalità” per un
importo complessivo di 18,2 milioni di euro.