Arrivate al terminal PSA SECH due nuove gru ship-to-shore di ultima generazione

Oggi nel porto di Genova, a bordo della nave Zhen Hua 23
,
sono arrivate due nuove gru ship-to-shore prodotte dalla cinese ZPMC
e destinate al container terminal PSA SECH della PSA Italy
nell'ambito di un investimento della società terminalista di
oltre 20 milioni di euro. «Si tratta - ha sottolineato
l'amministratore delegato di PSA Italy, Roberto Ferrari, in
occasione della consegna delle gru - di un evento epocale: le due
nuove gru di banchina non solo anticipano il piano di investimenti
previsto fino al 2047, ma rafforzano il ruolo di SECH come terminal
storico di Genova, secondo per importanza, dimensioni e capacità
nella movimentazione dei container dopo PSA Genova Pra'. Parliamo -
ha evidenziato - di gru di ultimissima generazione, progettate con
tecnologie all'avanguardia, ma soprattutto sviluppate attraverso un
importante lavoro di ingegneria per adattarle alle specificità
infrastrutturali del nostro terminal. Il loro iconico colore blu,
che da oltre trent'anni caratterizza lo skyline del porto, racconta
la nostra storia e il legame con questa città. Questo
investimento rappresenta un passo importante, che porta prestigio al
mondo PSA e conferma la nostra attenzione all'innovazione e
all'eccellenza operativa».
Le nuove gru hanno un'altezza complessiva di 125 metri,
superiore di 25 metri rispetto alle gru precedenti, e uno sbraccio
operativo che passa da 50 a 60 metri; ciascuna supera le capacità
dei mezzi precedenti, arrivando con questa nuova configurazione
caratterizzata da un sollevamento da terra di 48 metri a movimentare
fino a 65 tonnellate sotto spreader in modalità twin-lift,
rispetto alle precedenti 45 tonnellate. Ferrari ha specificato che
«le nuove gru sono state studiate e realizzate con un elevato
grado di personalizzazione: si tratta - ha spiegato - di un
equipment su misura e specifico per integrarsi perfettamente con
l'infrastruttura esistente, che risale a oltre trent'anni fa,
ottimizzando le nostre operazioni attraverso una progettazione
tailor-made per il nostro terminal».
Le operazioni di scarico delle nuove gru sono programmate per
una durata di circa una settimana; a seguire, proseguiranno i lavori
di ingegneria finalizzati alla loro installazione per arrivare alla
loro piena operatività a partire dal prossimo giugno.