Nuovo volume record per il primo trimestre delle merci movimentate dai porti marittimi cinesi

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Nel primo trimestre del 2026 i porti cinesi hanno movimentato
globalmente 4,39 miliardi di tonnellate di merci, volume che
rappresenta un incremento del +4,0% sul corrispondente periodo dello
scorso anno ed il nuovo record per questo periodo dell'anno. Il
nuovo picco massimo relativo al primo trimestre è tale anche
per il solo traffico movimentato dai porti marittimi che è
ammontato a 2,87 miliardi di tonnellate (+5,0%), così come
per il traffico movimentato dagli inland port cinesi che è
risultato pari a 1,52 miliardi di tonnellate (+2,3%).
Nei primi tre mesi di quest'anno il più consistente
volume di traffico è stato movimentato dal porto di
Ningbo-Zhoushan con 365,9 milioni di tonnellate (+4,1%) seguito dai
porti di Tangshan con 215,5 milioni di tonnellate (+3,7%), Shanghai
con 198,2 milioni di tonnellate (+6,0%), Qingdao con 187,2 milioni
di tonnellate (+4,1%), Rizhao con 164,3 milioni di tonnellate
(+2,4%), Guangzhou con 158,4 milioni di tonnellate (+1,6%) e Yantai
con 141,9 milioni di tonnellate (+7,4%).
Anche il solo traffico con l'estero movimentato dai porti cinesi
nel trimestre gennaio-marzo del 2026 ha registrato nuovi record per
questo periodo dell'anno essendo stato pari a 1,43 miliardi di
tonnellate (+7,6%), con record per il periodo sia per il traffico
movimentato dai porti marittimi sia per quello movimentato dai porti
interni, i cui volumi sono stati pari rispettivamente a 1,28
miliardi di tonnellate (+7,8%) e 143,5 milioni di tonnellate
(+5,8%).
Il maggior volume di merci internazionali è stato
movimentato dal porto di Qingdao con 141,3 milioni di tonnellate
(+9,4%) seguito dai porti di Shanghai con 121,7 milioni di
tonnellate (+6,3%), Tangshan con 99,3 milioni di tonnellate
(+10,3%), Tianjin con 93,4 milioni di tonnellate (+7,8%), Rizhao con
89,7 milioni di tonnellate (-7,0%), Shenzhen con 69,0 milioni di
tonnellate (+10,6%) e Yantai con 54,1 milioni di tonnellate
(+23,2%).
Nei primi tre mesi del 2026 il solo traffico containerizzato
movimentato dai porti cinesi è stato pari ad oltre 89,6
milioni di teu (+8,0%), volume che costituisce il nuovo record per
questo periodo dell'anno così come quelli movimentati dai
soli porti marittimi e dai soli porti interni che sono risultati
pari rispettivamente a 79,2 milioni di teu (+8,3%) e 10,5 milioni di
teu (+5,8%). Il più elevato volume di traffico
containerizzato è stato movimentato dal porto di Shanghai con
14,1 milioni di teu (+6,8%) seguito dai porti di Ningbo-Zhoushan con
11,5 milioni di teu (+14,7%), Shenzhen con 9,1 milioni di teu
(+8,2%), Qingdao con 8,6 milioni di teu (+8,7%), Guangzhou con 6,7
milioni di teu (+4,5%) e Tianjin con 6,3 milioni di teu (+9,6%).
Nel solo mese di marzo del 2026 i porti marittimi cinesi hanno
movimentato 1,00 miliardi di tonnellate di merci, con un incremento
del +1,9% sul marzo 2025, di cui 427,2 milioni di tonnellate di
traffico con l'estero (+5,0%), mentre gli inland port hanno
movimentato 521,6 milioni di tonnellate di carichi (-7,4%), di cui
49,1 milioni di tonnellate con l'estero (+5,1%). Il solo traffico
dei container movimentato dai porti marittimi è ammontato a
27,2 milioni di teu (+5,3%) e quello passato attraverso gli inland
port a 3,7 milioni di teu (+0,3%).