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24 aprile 2026 - Anno XXX
Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
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PORTI
Nuovo volume record per il primo trimestre delle merci movimentate dai porti marittimi cinesi
Nei primi tre mesi di quest'anno i container è cresciuto del +8,3%
Pechino
23 aprile 2026
Nel primo trimestre del 2026 i porti cinesi hanno movimentato globalmente 4,39 miliardi di tonnellate di merci, volume che rappresenta un incremento del +4,0% sul corrispondente periodo dello scorso anno ed il nuovo record per questo periodo dell'anno. Il nuovo picco massimo relativo al primo trimestre è tale anche per il solo traffico movimentato dai porti marittimi che è ammontato a 2,87 miliardi di tonnellate (+5,0%), così come per il traffico movimentato dagli inland port cinesi che è risultato pari a 1,52 miliardi di tonnellate (+2,3%).

Nei primi tre mesi di quest'anno il più consistente volume di traffico è stato movimentato dal porto di Ningbo-Zhoushan con 365,9 milioni di tonnellate (+4,1%) seguito dai porti di Tangshan con 215,5 milioni di tonnellate (+3,7%), Shanghai con 198,2 milioni di tonnellate (+6,0%), Qingdao con 187,2 milioni di tonnellate (+4,1%), Rizhao con 164,3 milioni di tonnellate (+2,4%), Guangzhou con 158,4 milioni di tonnellate (+1,6%) e Yantai con 141,9 milioni di tonnellate (+7,4%).

Anche il solo traffico con l'estero movimentato dai porti cinesi nel trimestre gennaio-marzo del 2026 ha registrato nuovi record per questo periodo dell'anno essendo stato pari a 1,43 miliardi di tonnellate (+7,6%), con record per il periodo sia per il traffico movimentato dai porti marittimi sia per quello movimentato dai porti interni, i cui volumi sono stati pari rispettivamente a 1,28 miliardi di tonnellate (+7,8%) e 143,5 milioni di tonnellate (+5,8%).

Il maggior volume di merci internazionali è stato movimentato dal porto di Qingdao con 141,3 milioni di tonnellate (+9,4%) seguito dai porti di Shanghai con 121,7 milioni di tonnellate (+6,3%), Tangshan con 99,3 milioni di tonnellate (+10,3%), Tianjin con 93,4 milioni di tonnellate (+7,8%), Rizhao con 89,7 milioni di tonnellate (-7,0%), Shenzhen con 69,0 milioni di tonnellate (+10,6%) e Yantai con 54,1 milioni di tonnellate (+23,2%).

Nei primi tre mesi del 2026 il solo traffico containerizzato movimentato dai porti cinesi è stato pari ad oltre 89,6 milioni di teu (+8,0%), volume che costituisce il nuovo record per questo periodo dell'anno così come quelli movimentati dai soli porti marittimi e dai soli porti interni che sono risultati pari rispettivamente a 79,2 milioni di teu (+8,3%) e 10,5 milioni di teu (+5,8%). Il più elevato volume di traffico containerizzato è stato movimentato dal porto di Shanghai con 14,1 milioni di teu (+6,8%) seguito dai porti di Ningbo-Zhoushan con 11,5 milioni di teu (+14,7%), Shenzhen con 9,1 milioni di teu (+8,2%), Qingdao con 8,6 milioni di teu (+8,7%), Guangzhou con 6,7 milioni di teu (+4,5%) e Tianjin con 6,3 milioni di teu (+9,6%).

Nel solo mese di marzo del 2026 i porti marittimi cinesi hanno movimentato 1,00 miliardi di tonnellate di merci, con un incremento del +1,9% sul marzo 2025, di cui 427,2 milioni di tonnellate di traffico con l'estero (+5,0%), mentre gli inland port hanno movimentato 521,6 milioni di tonnellate di carichi (-7,4%), di cui 49,1 milioni di tonnellate con l'estero (+5,1%). Il solo traffico dei container movimentato dai porti marittimi è ammontato a 27,2 milioni di teu (+5,3%) e quello passato attraverso gli inland port a 3,7 milioni di teu (+0,3%).
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DALLA PRIMA PAGINA
LOGISTICA
Flessione del fatturato trimestrale di Kuehne+Nagel mitigata da una diminuzione dei costi
Schindellegi
Stabile il volume delle spedizioni aeree, mentre sono calate quelle marittime
PORTI
Nuovo volume record per il primo trimestre delle merci movimentate dai porti marittimi cinesi
Pechino
Nei primi tre mesi di quest'anno i container è cresciuto del +8,3%
PORTI
Nel porto di Anversa-Bruges crescono solo i rotabili
Anversa
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico complessivo delle merci è diminuito del -3,2%
INCIDENTI
Si inasprisce la crisi di Hormuz con altri incidenti e il sequestro di navi
Teheran/Southampton
Bloccate due portacontainer della MSC
PORTI
Traffico trimestrale in lieve calo nel porto di Rotterdam, con i volumi all'imbarco che hanno quasi colmato la riduzione degli sbarchi
Rotterdam
TRASPORTO FERROVIARIO
FS Logistix acquisirà il 30% di CFI - Compagnia Ferroviaria Italiana
Roma
Accordo con F2i e la sua controllata FHP Group
INCIDENTI
Attacco ad una portacontainer nell'area dello Stretto di Hormuz attribuito alle forze iraniane
Portsmouth/Washington
Trump afferma di essere l'artefice del blocco del traffico navale nella regione
LOGISTICA
Grimaldi (ALIS): aumentare le risorse per gli incentivi Sea Modal Shift e Ferrobonus
Roma
Per consentire alle imprese di affrontare la crisi - ha affermato - è necessario elevarle a 150 milioni di euro annui
PORTI
Traffico trimestrale in crescita nel porto di Barcellona. Calo ad Algeciras
Algeciras/Barcellona
Nel segmento dei container deciso aumento dei box vuoti
Una joint venture COSCO-PTP è l'unica offerente per la costruzione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Tarragona
PORTI
Una joint venture COSCO-PTP è l'unica offerente per la costruzione e gestione di un terminal multipurpose nel porto di Tarragona
Tarragona
La conclusione della gara è prevista a fine giugno
TRASPORTO MARITTIMO
Le associazioni armatoriali internazionali ribadiscono che l'IMO deve restare il regolatore della decarbonizzazione del settore
Londra/Washington
Il MEPC si riunirà dal 27 aprile al primo maggio a Londra
AUTOTRASPORTO
Unatras conferma il fermo nazionale dell'autotrasporto dal 25 al 29 maggio
Roma
Cordoglio per la morte del camionista. Denuncia nei confronti di Trasportounito
PORTI
A Porto Marghera sarà insediato un nuovo impianto per il riciclo delle materie plastiche
Venezia
Previsto un investimento complessivo di circa 34 milioni di euro
CRONACA
Un cacciatorpediniere americano ha colpito e fermato una portacontainer iraniana nel Mare Arabico
Tampa
Ancora bloccato lo Stretto di Hormuz
ASSICURAZIONI
Istituita una garanzia sovrana per salvaguardare la continuità assicurativa delle navi della flotta indiana
Nuova Delhi
Il fondo avrà una dotazione di circa 1,4 miliardi di dollari
TRASPORTO MARITTIMO
L'Iran annuncia la temporanea riapertura dello Stretto di Hormuz
Teheran/Washington
Il transito sarebbe interdetto a unità militari e a navi e carichi collegati a nazioni ostili
AUTOTRASPORTO
Unatras decide il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto
Roma
Trasportounito proclama cinque giorni di blocco dal 20 al 24 aprile
PORTI
Cognolato (Assiterminal): la riforma della governance portuale deve avvenire in modo realmente partecipato
Genova
PORTI
Nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Augusta è rimasto stabile, mentre a Catania è calato
Augusta
Movimentate rispettivamente 22,9 milioni e 6,3 milioni di tonnellate
CANTIERI NAVALI
Nel cantiere di Monfalcone della Fincantieri si è svolto il varo della nave da crociera Norwegian Aura
Miami/Trieste
Tra un anno sarà consegnata alla Norwegian Cruise Line
CROCIERE
Princess Cruises ordina tre nuove navi da crociera a Fincantieri con consegna a fine 2035, 2038 e 2039
Fort Lauderdale
Commesse del valore di oltre due miliardi di euro
AZIENDE
In vista della fusione con la Hapag-Lloyd, il CEO della ZIM decide di rassegnare le dimissioni
Haifa
Glickman è alla guida della compagnia israeliana dal luglio 2017
LEGISLAZIONE
Si avvicina l'entrata in vigore della convenzione sulla responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e pericolose
Londra
Il trattato è stato ratificato da 12 Stati
CRONACA
L'US Central Command annuncia il successo del blocco del traffico marittimo con i porti iraniani
Tampa
Sei navi avrebbero accettato di invertire la rotta
PORTI
AD Ports sigla un accordo per partecipare allo sviluppo del porto rumeno di Costanza
Abu Dhabi/Costanza
Lo scorso anno il traffico delle merci nello scalo portuale è calato del -12,8%
COMMERCIO
Il conflitto in Iran sta determinando il più grande blocco nel mercato petrolifero della storia
Parigi
L'International Energy Agency prevede per quest'anno una riduzione della domanda di petrolio pari ad 80.000 barili al giorno a causa del conflitto
CRONACA
Una tanker sanzionata dagli USA ha attraversato lo Stretto di Hormuz
Washington
La “Rich Starry”, proveniente da Al Hamriyah negli Emirati Arabi Uniti, è diretta in Cina
PORTI
Il porto di Singapore ha registrato un nuovo record di merci movimentate nel primo trimestre dell'anno
Singapore
La proprietà del gruppo MSC è passata dal fondatore Gianluigi Aponte ai figli Diego e Alexa
Ginevra
L'azienda, forte di una flotta di mille navi, opera in tutti i settori dei trasporti e della logistica
PORTI
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti russi è cresciuto del +0,6%
San Pietroburgo
Le merci secche sono state pari a 102,5 milioni di tonnellate (+3,5%) e le rinfuse liquide a 107,6 milioni di tonnellate (-2,0%)
CRONACA
Gli USA annunciano il blocco dei porti iraniani, mentre si riaccende la crisi nel Mar Rosso
Portsmouth/Tampa/Washington
Un'imbarcazione ha cercato di abbordare una nave a 54 miglia nautiche a sud-ovest di Hodeyda
CRONACA
Falliti i negoziati in Pakistan, lo Stretto di Hormuz è sempre più al centro del conflitto
Tampa/Washington
Le navi dell'US Navy alla ricerca di mine nell'area. Trump ha intimato a Teheran di riaprire la via navigabile
PORTI
Nel primo trimestre di quest'anno il traffico delle merci nei porti turchi è diminuito del -0,7%
Ankara
I carichi da e per l'Italia sono cresciuti del +0,6%
TRASPORTO MARITTIMO
Lo shipping è bloccato ad Hormuz in attesa che accada qualcosa
Londra
Intercargo dice che la situazione cambia di ora in ora, mentre la paralisi sembra totale
LOGISTICA
Joint venture di Prologis e La Caisse per investire nello sviluppo di aree logistiche in Europa
Montreal/San Francisco
PORTI
Stabile a febbraio il traffico delle merci nei porti di Genova e Savona-Vado
Genova
Crocieristi in crescita del +34,5%
Marcato calo degli atti di pirateria contro le navi
PIRATERIA
Marcato calo degli atti di pirateria contro le navi
Londra
Solo 16 nei primi tre mesi del 2026, il numero più basso dal 1991 per questo periodo dell'anno
CRONACA
IMO al lavoro per consentire il transito in sicurezza delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz
Teheran/Washington/Londra
Dominguez: bene il cessate il fuoco di due settimane
PORTI
CK Hutchison avvia un procedimento arbitrale contro la Maersk per i porti di Panama, ma non contro TiL/MSC
Panama
ISTITUZIONI
Cina e Russia pongono il veto sulla risoluzione del Bahrein per la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz
New York
Pakistan e Colombia si sono astenuti
INCIDENTI
Una portacontainer è stata colpita da un proiettile presso l'isola iraniana di Kish
Southampton
Dal 28 febbraio nella regione sono stati segnalati 28 incidenti
TRASPORTI
ETF invita la Commissione UE ad adottare misure strutturali per la resilienza del settore europeo dei trasporti
Bruxelles
Forte incremento dei transiti di navi cisterna nel canale di Suez a febbraio
TRASPORTO MARITTIMO
Forte incremento dei transiti di navi cisterna nel canale di Suez a febbraio
Il Cairo
Complessivamente il traffico navale nel mese è cresciuto del +23,5%
CANTIERI NAVALI
Fincantieri punta anche sulle alleanze per sviluppare le proprie attività negli USA
Washington
Accordo di collaborazione con i cantieri navali americani Fraser Shipyards e Donjon Marine
Nel 2025 il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato ricavi record
TRASPORTO FERROVIARIO
Nel 2025 il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha registrato ricavi record
Roma
In crescita anche quelli della business unit Trasporto Merci a fronte di una riduzione dei volumi movimentati
CRONACA
L'Iran rassicura Manila sul transito in sicurezza delle navi e dei marittimi filippini attraverso Hormuz
Manila
Le Filippine importano la maggior parte del loro fabbisogno energetico dal Medio Oriente
LOGISTICA
Medlog (gruppo MSC) investe nell'area del vecchio mercato ortofrutticolo di Melbourne
Melbourne
Sito di 29 ettari per lo stoccaggio dei container in prossimità del porto australiano
LAVORO
Vado Gateway, confermato lo sciopero del personale di domani
Genova
Ferrari: chiarire che l'istituto del part-time e del tempo determinato sono parte del Ccnl dei porti non è stato sufficiente
TRASPORTO FERROVIARIO
Oggi nel porto di Rotterdam prende il via un progetto per migliorare l'efficienza dei servizi ferroviari
Rotterdam
Accordo promosso dall'Autorità Portuale e sottoscritto da sei operatori ferroviari
TRASPORTO MARITTIMO
Al via tre gare europee per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto marittimo con la Sardegna
Roma
Sono relative alle rotte Genova-Porto Torres, Napoli-Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari
MARITTIMI
Incontro di ICS e ITF con gli Stati del Golfo per far fronte all'impatto della crisi di Hormuz sui marittimi
Londra/Genova
PORTI
Natale Ditel è il nuovo segretario generale dell'AdSP del Mare Adriatico Orientale
Trieste
Si insedierà il prossimo 13 aprile
INCIDENTI
Sono ripresi gli attacchi alle navi nella regione dello Stretto di Hormuz
Southampton
Incendio su una petroliera colpita da un proiettile. Due ordigni caduti in mare nei pressi di una portacontenitori
CROCIERE
Nel 2025 è stato di 346 milioni l'impatto economico diretto delle crociere nei porti di Genova e Savona
Genova
La spesa dei passeggeri è stata di 157 milioni e quella delle compagnie di 189 milioni
DOGANE
Intesa sul nuovo regime doganale dell'UE che include nuove tasse per l'e-commerce
Bruxelles
Uso obbligatorio dell'hub europeo dei dati doganali dal primo marzo 2034
CROCIERE
Il gruppo crocieristico Carnival registra ricavi record per il trimestre dicembre-febbraio
Miami
Nel periodo le navi hanno ospitato circa 3,1 milioni di passeggeri (-3,1%)
PORTI
Quasi mezzo miliardo di dollari di risorse pubbliche per i porti USA
Washington
I fondi saranno impiegati per modernizzare le infrastrutture e le attività portuali
PORTI
UNIPORT sollecita l'accelerazione del completamento delle opere nel porto di Napoli
Roma
Stabile il grado di connessione dei porti italiani alla rete di servizi marittimi containerizzati mondiali
PORTI
Stabile il grado di connessione dei porti italiani alla rete di servizi marittimi containerizzati mondiali
Ginevra
In crescita l'indice PLSCI dei sette primi porti italiani più connessi al network
Nel primo bimestre del 2026 il traffico delle merci nei porti marittimi cinesi è cresciuto del +6,7%
Il traffico con l'estero è aumentato del +9,2%. Container in rialzo del +9,8%
TRASPORTO MARITTIMO
Nel quarto trimestre del 2025 i ricavi della Hapag-Lloyd sono diminuiti del -15,2%
Amburgo
Il traffico containerizzato movimentato dalla flotta della compagnia tedesca è aumentato del +5,5%
DOGANE
La futura Autorità doganale dell'Unione Europea avrà sede a Lille, in Francia
Bruxelles
Si prevede impiegherà circa 250 persone
CANTIERI NAVALI
Il governo rumeno si starebbe preparando a nazionalizzare il cantiere navale di Mangalia
Bucarest
CANTIERI NAVALI
Fincantieri segna risultati finanziari e commerciali annuali record
Trieste
Nel 2025 i ricavi sono cresciuti del +13,1% e il valore delle nuove commesse è aumentato del +32,4%
CANTIERI NAVALI
Damen e gli altri creditori hanno respinto il piano di riorganizzazione del cantiere navale rumeno di Mangalia
Mangalia
INFRASTRUTTURE
Federagenti, la realizzazione delle opere strategiche nei porti è ovunque in ritardo
Genova
Pessina chiede di conoscere i «tempi veri» dello stato di avanzamento delle infrastrutture
INTERPORTI
Metrans (gruppo HHLA) acquisirà il 50% del terminal intermodale rumeno di Arad
Amburgo
La società attiverà sino a tre treni settimanali tra Budapest e Arad
COMMERCIO
Dal prossimo primo maggio l'accordo UE-Mercosur sarà applicato in via provvisoria
Bruxelles
Sefcovic: un passo importante per dimostrare la nostra credibilità come importante partner commerciale
MARITTIMI
Gli armatori tedeschi propongono il servizio sulle navi mercantili quale alternativa al servizio militare
Amburgo
Kröger: una nazione resiliente ha bisogno non solo di soldati, ma anche di marittimi che assicurano i rifornimenti
PORTI
ICTSI e DP World cedono le loro partecipazioni nella cinese Yantai International Container Terminal
Manila
La società diverrà di intera proprietà della Yantai Port Holdings
CROCIERE
Il gruppo cinese CSSC costruirà altre due navi da crociera per Adora Cruises
Shanghai
Opzione per una terza unità. Oggi il varo della “Adora Flora City”
PORTI
Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Palermo è diminuito del -9,6%
Palermo
Crocieristi in calo del -18,7%
TRASPORTO MARITTIMO
Delibera del Consiglio dell'IMO per istituire un corridoio sicuro nello Stretto di Hormuz, ma con «mezzi pacifici e su base volontaria»
Londra
Dominguez: necessarie azioni concrete da parte di tutti i Paesi e le parti interessate
TRASPORTO MARITTIMO
Nell'ultimo trimestre del 2025 i ricavi di COSCO Shipping Holdings sono calati del -12,2%
Hong Kong
I volumi containerizzati trasportati dalla flotta sono cresciuti del +5,1%
INDUSTRIA
Cavotec registra ordini record nel segmento marittimo-portuale
Stoccolma
Forte domanda dell'installazione di sistemi di shore power
TRASPORTO FERROVIARIO
Al via il nuovo servizio ferroviario merci Bologna-Marcianise di FS Logistix-ANITA
Roma
Effettuate quattro rotazioni settimanali
TRASPORTO MARITTIMO
In calo i ricavi trimestrali delle taiwanesi Evergreen, Yang Ming e Wan Hai Lines
Taipei/Keelung
A marzo le diminuzioni sono state rispettivamente del -17,8%, -5,9% e -10,7%
INTERPORTI
Gianpaolo Serpagli è il nuovo presidente dell'Unione Interporti Riuniti
Roma
È presidente di Cepim Spa - Interporto di Parma
AMBIENTE
Da GreenMedPorts un approccio pragmatico allo sviluppo di corridoi marittimi verdi nel Mediterraneo
Livorno
PORTI
La durata della concessione del terminal di APM Terminals a Valencia è stata prolungata di otto anni
Valencia
Scadrà nel 2049 al raggiungimento dei 50 anni
PORTI
Nel primo trimestre il traffico delle merci nei porti spagnoli è diminuito del -1,3%
Valencia/Madrid
Crocieristi in crescita del +15,7%
TRASPORTO MARITTIMO
Grimaldi ha preso in consegna la PCTC Grande Inghilterra
Napoli
La nave ha una capacità massima di 9.000 teu
TRASPORTO MARITTIMO
Nel 2025 i traghetti della Blu Navy hanno trasportato oltre un milione di passeggeri
Portoferraio
INDUSTRIA
Nel primo trimestre del 2026 i ricavi del gruppo ABB sono cresciuti del +18%
Zurigo
Forte incremento (+32%) del valore dei nuovi ordini
AZIENDE
Contship Italia ha aderito a Smart Freight Centre
Melzo
L'organizzazione internazionale è impegnata nella decarbonizzazione del trasporto merci
PORTI
Nel primo trimestre il traffico dei container nei terminal portuali della CMPort è cresciuto del +4,4%
Hong Kong
Record per questo periodo dell'anno
TRASPORTO INTERMODALE
CargoBeamer ha esteso il servizio intermodale Liegi-Domodossola all'Interporto di Parma
Lipsia
Realizzati sei viaggi di andata e ritorno settimanali
CONCORRENZA
Ok dell'authority antitrust all'acquisizione del controllo della MVN da parte di Medlog
Roma
Prorogato al 27 maggio il termine di conclusione del procedimento sulla concentrazione Messina - Terminal San Giorgio
CANTIERI NAVALI
Il cantiere navale Fincantieri Marinette Marine costruirà i droni navali in alluminio
National Harbor
I mezzi navali autonomi, del peso di 250 tonnellate, saranno lunghi 52 metri e avranno una velocità massima di 30 nodi
AUTOTRASPORTO
Camionista travolto e ucciso ad uno dei presidi dello sciopero dell'autotrasporto
Roma
Trasportounito sospende il fermo nazionale del settore
PORTI
CK Hutchison registra ricavi annuali record nel segmento portuale
Hong Kong
Il fatturato generato dai terminal europei è cresciuto del +13%
MEETINGS
Il 27 aprile si terrà l'assemblea pubblica dell'associazione degli spedizionieri genovesi
Genova
Appuntamento presso il Palazzo della Borsa
TRASPORTO MARITTIMO
Il gruppo Grimaldi ha preso in consegna la nuova nave Pure Car & Truck Carrier Grande Tokyo
Napoli
Ha una capacità di carico pari a 9.241 ceu
PROSSIME PARTENZE
Visual Sailing List
Porto di partenza
Porto di destinazione:
- per ordine alfabetico
- per nazione
- per zona geografica
CRONACA
Falteri (Federlogistica): la crisi nel Golfo Persico non giustifica rialzi così rapidi e generalizzati dei prezzi dell'energia
Genova
TRASPORTO MARITTIMO
GNV ha immesso un traghetto ex Moby nella propria flotta
Genova
La nave sarà sottoposta ad interventi di refitting
CRONACA
Nel porto della Spezia sono stati sequestrati oltre 65 chili di cocaina
La Spezia
Erano occultati sul fondo di una cassettiera in legno
SERVIZI MARITTIMI
Nel primo trimestre i bunkeraggi nel porto di Rotterdam sono diminuiti del -25%
Rotterdam/Parigi
PORTI
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container nei terminal di COSCO Shipping Ports è cresciuto del +9,0%
Hong Kong
Nel Mediterraneo eccezionale aumento dell'attività al terminal egiziano SCCT di Port Said
PORTI
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei container nel porto di Long Beach è diminuito del -5,7%
Long Beach
A marzo la flessione è stata del -5,2%
OFFSHORE
Saipem si è aggiudicata due contratti offshore in Arabia Saudita
Milano
Il valore delle commesse ammonta a circa 400 milioni di dollari
TRASPORTO FERROVIARIO
Bruxelles autorizza l'acquisizione della belga Lineas da parte di SFPIM
Bruxelles
Non rilevati problemi sotto il profilo della concorrenza
TRASPORTO FERROVIARIO
FS Logistix sperimenta il primo smart train sulla linea Milano-Catania
Roma
L'aggiornamento della flotta ha raggiunto quota 700 carri ferroviari digitalizzati
CANTIERI NAVALI
Fincantieri Marine Group si è aggiudicata un primo contratto nell'ambito del programma LSM dell'US Navy
Trieste
Commessa da 30 milioni di dollari
PORTI
Ancora una forte riduzione del traffico trimestrale delle merci nel porto di Taranto
Taranto
Dimezzate le rinfuse solide e le merci convenzionali
PORTI
Nel primo trimestre del 2026 il traffico dei container nel porto di Hong Kong è calato del -6,1%
Hong Kong
A marzo la diminuzione è stata del -5,5%
PORTI
Confronto tra i porti italiani e i porti della Florida
Miami
Il sistema portuale italiano si presenta al Seatrade Cruise Global 2026 di Miami
AZIENDE
I Cda di Interporto Padova e di Padova Hall hanno approvato il progetto di fusione delle società
Padova
Un esperto nominato dal tribunale dovrà stabilire il rapporto di cambio finale
PORTI
Nei primi tre mesi del 2026 il traffico dei contenitori nel porto di Los Angeles è diminuito del -4,6%
Los Angeles
Nel solo mese di marzo sono stati movimentati 752.519 teu (-3,3%)
AZIENDE
CMA CGM comprerà il gruppo libanese Fattal
Marsiglia
L'azienda è attiva nella distribuzione e commercializzazione di marchi internazionali nel Medio Oriente e nel Nord Africa
CROCIERE
Nel 2026 nei porti italiani è atteso un traffico crocieristico record di 15,1 milioni di passeggeri
Miami
Senesi (Cemar): crescita una nuova tipologia di clientela ad alta capacità di spesa
CANTIERI NAVALI
Nel 2025 il cantiere navale finlandese Meyer Turku ha registrato un fatturato record
Turku
Utile netto annuale di 83,8 milioni di euro (+21,6%)
PORTI
Porto di Marsiglia-Fos, inaugurato il cold ironing per il collegamento simultaneo di tre grandi navi da crociera
Marsiglia
CROCIERE
Global Ports Holding gestirà il terminal crociere del porto di Acapulco
Acapulco
Prevista la costruzione di una nuova banchina
LOGISTICA
Alla Spezia nasce un consorzio per condividere dati con lo scopo di rendere più efficiente la supply chain
La Spezia
Avena: l'efficienza della logistica dipende dal dialogo tra tutti i componenti della filiera
TRASPORTO MARITTIMO
Nel primo trimestre i container trasportati dalle navi della OOCL sono cresciuti del +1,7%
Hong Kong
I ricavi derivanti da questa attività sono diminuiti del -7,6%
PORTI
Franceso Di Leverano è il nuovo segretario generale dell'AdSP dell'Adriatico Meridionale
Bari
Il suo mandato di quattro anni inizierà l'11 maggio
TRASPORTO MARITTIMO
Sospeso lo sconto per il transito delle portacontainer di grande capacità attraverso il canale di Suez
Ismailia
Era in vigore dal 15 maggio 2025
PORTI
A febbraio il traffico delle merci nel porto di Ravenna è diminuito del -8,9%
Ravenna
Per il mese di marzo è atteso un incremento del +1,3%
LAVORO
Scoperti oltre 600 lavoratori irregolari nel settore della logistica
Roma
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa che mascheravano veri e propri rapporti di lavoro subordinato
PROGRESSO E TECNOLOGIA
Collaborazione RINA - Hanwha per i sistemi di propulsione ibrida a batterie dei traghetti
Genova/Busan
I progetti riguarderanno sia le navi in esercizio che quelle di nuova costruzione
TRASPORTO MARITTIMO
La compagnia di navigazione francese TOWT è stata posta in amministrazione controllata
Le Havre
La società ha due navi cargo a vela
INFRASTRUTTURE
Casciano (Vado Gateway), bene l'ok al progetto definitivo del nuovo casello di Bossarino a Vado Ligure
Vado Ligure
L'auspicio - ha affermato - è che l'opera possa essere completata nel più breve tempo possibile
MEETINGS
Alla Spezia un forum su economia, porti e investimenti tra Italia e Nord Africa
La Spezia
In programma il 9 e 10 aprile presso la sede dell'AdSP del Mar Ligure Orientale
CANTIERI NAVALI
Stabile il numero delle navi sottoposte a lavori di riparazione in Grecia
Pireo
In calo gli interventi effettuati in bacino di carenaggio
ECONOMIA
Il governo italiano ha prorogato la riduzione delle accise sui carburanti
Roma
La scadenza è stata portata al primo maggio. Risorse derivanti per il 60% dall'ETS
PROGRESSO E TECNOLOGIA
La nave da ricerca Gaia Blu fungerà da piattaforma tecnologica italiana per la navigazione autonoma
Roma
INCIDENTI
Fallite le operazioni di rimorchio della nave GNL Arctic Metagaz
Tripoli
La metaniera è attualmente fuori controllo e alla deriva
INCIDENTI
Ieri una rinfusiera si è incagliata mentre transitava nel canale di Suez
Ismailia
L'incidente si è risolto nel giro di quattro ore
TRASPORTO MARITTIMO
Confitarma e Assarmatori, con la crisi sono a rischio i collegamenti marittimi con le isole
Roma
TRASPORTO MARITTIMO
Dominguez (IMO) esorta gli Stati a coordinarsi per affrontare la crisi marittima di Hormuz
Londra
Dal 28 febbraio nell'area si sono verificati 21 attacchi contro le navi
PORTI
L'associazione degli spedizionieri della Spezia sollecita misure in grado di preservare l'efficienza operativa del porto
La Spezia
LOGISTICA
Due Torri si dota di un hub logistico di 15mila metri quadri presso l'Interporto Bologna
Minerbio
Nel 2025 il fatturato dell'azienda emiliana è cresciuto del +13,9%
PORTI
A breve l'avvio del programma 2026 degli Italian Port Days
Roma
Il tema è “Italia Porta del Mediterraneo: Dialoghi tra Approdi e Città”
PORTI
Porto della Spezia, primo test per il rifornimento di idrogeno da mezzo mobile in banchina ad imbarcazione
La Spezia
La sperimentazione del bunkeraggio presso il Cantiere Baglietto
AZIENDE
NYK consolida le proprie attività nel segmento del trasporto marittimo di rinfuse solide
Tokyo
Nominati i responsabili del gruppo in otto nazioni europee
PORTI
Lo scorso anno il traffico delle merci nei porti tunisini è diminuito del -5,2%
La Goulette
Nel solo quarto trimestre il calo è stato del -8,5%
SAFETY & SECURITY
La Guardia di Finanza utilizzerà nuovi droni per il controllo dell'area portuale di Gioia Tauro
Gioia Tauro
PORTI
Porti di Genova e Savona-Vado, da domani in vigore le nuove modalità di gestione del diritto d'uso del PCS
Genova
Il provvedimento non introduce nuovi oneri
CRONACA
Sequestrati quasi 400 kg di cocaina purissima nel porto di Gioia Tauro
Reggio Calabria
Tre distinte operazioni eseguite nell'arco di una settimana
TRASPORTO MARITTIMO
Confitarma, con il decreto-legge Energia ora è il momento di destinare risorse al trasporto marittimo
Roma
PORTI
Baleària avrà un proprio terminal traghetti nel porto di Barcellona
Barcellona
Diventerà operativo tra un anno. Investimento di 25,3 milioni di euro
TRASPORTO FERROVIARIO
Nel 2025 i volumi di merci trasportati da DB Cargo sono diminuiti del -8,1%
Berlino
I ricavi sono calati del -8,0%
PORTI
ONE ha acquisito il 30% della Hutchison Laemchabang Terminal
Singapore
La società opera i terminal D, C1 & C2 e A3 del porto di Laem Chabang
MEETINGS
Domani a Genova un incontro della Filt Cgil sul tema del lavoro portuale
Roma
Si terrà alle ore 10 presso la Sala Chiamata del Porto
PORTI
Lo scorso mese il porto di Singapore ha movimentato 3,4 milioni di contenitori (+3,2%)
Singapore/Hong Kong
Ad Hong Kong il traffico containerizzato è calato del -8,0%
TRASPORTO INTERMODALE
ALIS, bene l'utilizzo dei proventi dell'ETS per incentivare l'intermodalità
Roma
Di Caterina: auspichiamo dal prossimo anno un aumento significativo delle dotazioni finanziarie degli strumenti Sea Modal Shift e Ferrobonus
INDUSTRIA
Lo scorso anno le vendite di container della CIMC sono diminuite del -31,9%
Hong Kong
I ricavi nel segmento dei contenitori sono calati del -30,9%
PROGRESSO E TECNOLOGIA
Pro e contro delle applicazioni dell'idrogeno per la decarbonizzazione del settore marittimo-portuale
Genova
Se n'è discusso al Propeller Club - Port of Genoa
PORTI
Nel terzo trimestre del 2025 il traffico delle merci nei porti greci è calato del -3,6%
Pireo
Passeggeri in aumento del +1,2%
LEGISLAZIONE
Apprezzamento di Confitarma per l'iniziativa legislativa per il settore marittimo
Roma
Bene la semplificazione normativa, elemento essenziale per rafforzare la competitività dell'armamento nazionale
LEGISLAZIONE
Assarmatori, bene l'ok del Senato al disegno di legge “Valorizzazione della Risorsa Mare”
Roma
Messina: supera un limite del Codice della Navigazione che consente l'iscrizione alla Gente di Mare esclusivamente ai cittadini italiani e comunitari
PORTI
Il sistema portuale di Venezia e Chioggia genera un valore della produzione pari a circa 15 miliardi di euro
Venezia
Gli addetti diretti sono 26.898 e, includendo l'indotto, salgono a 218.853
TRASPORTO FERROVIARIO
Via libera agli aiuti per la riattivazione dell'Autostrada Ferroviaria Alpina Orbassano-Aiton
Bruxelles
La Commissione Europea autorizza a sovvenzionare il servizio
LAVORO
Fit Cisl Savona, allarme per la possibile ripercussione sui posti di lavoro del calo del traffico a Vado Gateway
Savona
PORTI
Ok del Comitato di gestione dell'AdSP di Gioia Tauro al rimborso delle tasse d'ancoraggio
Gioia Tauro
Stanziati 1,5 milioni di euro
PORTI
Il Comitato di Gestione dell'AdSP di Genova e Savona-Vado ha preso atto dell'accordo quadro con PSA
Genova
Approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione
LOGISTICA
Joint venture di Prologis e GIC di Singapore per investire 1,6 miliardi di dollari in nuovi centri logistici negli USA
San Francisco/Singapore
Il portafoglio iniziale è di circa 380mila metri quadri
CANTIERI NAVALI
Hanwha Ocean e ONEX siglano un accordo per le costruzioni navali militari
Seul/Eleusi
Primo progetto in vista sono i sottomarini per la Marina greca
CONCORRENZA
L'Antitrust non avvia un'istruttoria sull'acquisizione del gruppo Fagioli da parte di CEVA Logistics
Roma
L'AGCM ritiene che l'operazione non ostacolerà la concorrenza né creerà una posizione dominante
PORTI
La singaporiana ONE acquisisce una partecipazione nella Dongwon Pusan Container Terminal
Singapore
La società opera alle banchine Gammam e Singamman del porto di Busan
PORTI
La BEI finanzia l'installazione di impianti di shore power nel porto di Rotterdam
Rotterdam
Concesso un prestito di 90 milioni di euro
LAVORO
Esoscheletri high-tech per alleviare il lavoro dei portuali nel porto di Livorno
Livorno
Sperimentazione in collaborazione con la Compagnia Portuale di Livorno
LUTTO
È deceduto ieri ad Ischia l'armatore campano Salvatore Lauro
Napoli
È stato senatore della Repubblica dal 1996 al 2005
PORTI
Ad APM Terminals il 49% della vietnamita Hateco Hai Phong International Container Terminal
L'Aia/Hanoi
Avviata la terza fase di costruzione del terminal messicano di Lázaro Cárdenas
LOGISTICA
Nel trimestre dicembre-febbraio i ricavi della FedEx sono aumentati del +8,3%
Memphis
L'utile netto trimestrali è stato di 1,06 miliardi di dollari (+16,2%)
PORTI
Porti italiani:
Ancona Genova Ravenna
Augusta Gioia Tauro Salerno
Bari La Spezia Savona
Brindisi Livorno Taranto
Cagliari Napoli Trapani
Carrara Palermo Trieste
Civitavecchia Piombino Venezia
Interporti italiani: elenco Porti del mondo: mappa
BANCA DATI
ArmatoriRiparatori e costruttori navali
SpedizionieriProvveditori e appaltatori navali
Agenzie marittimeAutotrasportatori
MEETINGS
MEETINGS
Il 27 aprile si terrà l'assemblea pubblica dell'associazione degli spedizionieri genovesi
Genova
Appuntamento presso il Palazzo della Borsa
MEETINGS
Alla Spezia un forum su economia, porti e investimenti tra Italia e Nord Africa
La Spezia
In programma il 9 e 10 aprile presso la sede dell'AdSP del Mar Ligure Orientale
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RASSEGNA STAMPA
Shipbuilding's Spring Illusion: Backbone Collapses
(The Chosun Daily)
Russian shipbuilding holding USC designing high ice-class container ship for Rosatom for Northern Sea Route
(Interfax)
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FORUM dello Shipping
e della Logistica
ASSITERMINAL
Intervento del presidente Tomaso Cognolato
Roma, 19 giugno 2025
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PORTI
Da Londra 746 milioni di sterline per la ristrutturazione dei due porti nigeriani di Apapa e Tin Can Island a Lagos
Londra
Accordo tra l'UK Export Finance e la Nigerian Ports Authority
PORTI
Fabrizio Urbani è il nuovo segretario generale dell'AdSP del Tirreno Centro Settentrionale
Civitavecchia
Delibera unanime del Comitato di gestione
PORTI
Nel quarto trimestre del 2025 i porti francesi hanno movimentato 74,2 milioni di tonnellate di merci (+7,2%)
La Défense
TRASPORTO FERROVIARIO
Presentate al MIT le prassi di riferimento UNI/Fermerci sulla formazione del personale
Roma
PORTI
Il Consiglio di Stato ha bocciato lo spostamento dei depositi chimici di Genova
Roma/Genova
L'AdSP si dichiara pronta ad un confronto tecnico nell'ambito di una specifica iniziativa da parte dell'amministrazione comunale
TRASPORTO FERROVIARIO
FS Logistix e Nurminen Logistics inaugurano un nuovo servizio ferroviario settimanale tra Svezia e Italia
Roma
Tratta di 2.500 chilometri
TRASPORTO MARITTIMO
Hapag-Lloyd sigla un accordo di cooperazione marittima con il governo indiano
Amburgo
Prevede di portare navi sotto la bandiera indiana e collaborare allo sviluppo del riciclaggio delle navi e del porto di Vadhavan
PORTI
Finanziato un progetto per la trasformazione digitale e lo sviluppo tecnologico del porto di Gioia Tauro
Gioia Tauro
All'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio risorse per quasi due milioni di euro
- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA
tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail
Partita iva: 03532950106
Registrazione Stampa 33/96 Tribunale di Genova
Direttore responsabile Bruno Bellio
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