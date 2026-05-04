ICTSI registra nuovi record finanziari e operativi trimestrali

Nel primo trimestre del 2026 i ricavi del gruppo terminalista
filippino International Container Terminal Services Inc. (ICTSI)
hanno raggiunto la cifra record di 993,4 milioni di dollari, con un
incremento del +28,4% sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui
961,1 milioni generati dall'attività dei terminal portuali
del gruppo, con una crescita del +28,9% a cui hanno contribuito
principalmente i terminal recentemente entrati a far parte del
network del gruppo: il terminal indonesiano Batu Ampar Container
Terminal (BACT) di Batam a partire dallo scorso settembre e il Pier
2 del terminal sudafricano Durban Gateway Terminal (DGT) di Durban a
partire da gennaio 2026
(
del 4
agosto
e 10
dicembre
2025). Il margine operativo lordo ha registrato il
valore record di 617,9 milioni (+26,2%), quello dell'utile operativo
ha totalizzato 510,6 milioni (+23,9%) e l'utile netto ha segnato il
nuovo record di 314,7 milioni di dollari (+20,6%).
Anche il traffico dei container movimentato nei primi tre mesi
di quest'anno nei terminal portuali della ICTSI ha raggiunto un
nuovo record che è risultato pari a 4,08 milioni di teu
(+17,7%), di cui 2,02 milioni di teu movimentati in Asia (+12,7%),
1,08 milioni di teu nelle Americhe (+10,2%) e 985mila teu nella
regione EMEA (+40,7%). Al netto dei volumi di traffico movimentati
dai terminal BACT e DGT, il traffico complessivo ha registrato un
aumento del +1% sul primo trimestre del 2025.