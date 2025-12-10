Dal primo gennaio ICTSI gestirà il Durban Container Terminal 2 del porto di Durban

Il gruppo portuale, ferroviario e logistico sudafricano Transnet
ha siglato un accordo con il gruppo terminalista filippino
International Container Terminal Services, Inc (ICTSI) con lo scopo
di istituire uno special purpose vehicle per gestire e sviluppare il
container terminal al Pier 2 del Durban Container Terminal del porto
di Durban. La nuova società, che si prevede diventerà
operativa il prossimo primo gennaio, sarà controllata dalla
Transnet, mentre l'azionista di minoranza ICTSI avrà il
compito di operare il terminal portuale. L'accordo di partnership ha
una durata di 25 anni.
A luglio 2023 ICTSI era stata selezionata quale offerente
preferenziale per la gestione e lo sviluppo del DCT2. Il container
terminal, che è quello di maggiore capacità del
network portuale del gruppo pubblico Transnet, sarà
attrezzato con nuovi mezzi di movimentazione e nuove tecnologie che,
secondo le previsioni, consentiranno di incrementarne la capacità
di traffico da due milioni a 2,8 milioni di teu all'anno.