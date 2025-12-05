Dal primo gennaio Marcel Theis sarà il nuovo amministratore delegato di SBB Cargo International

Alla fine di quest'anno Sven Flore lascerà la carica di
amministratore delegato della società ferroviaria SBB Cargo
International, che ricopre dal 2018, e sarà sostituito il
prossimo primo gennaio da Marcel Theis, attuale direttore operativo
dell'azienda. Theis, 53 anni, vanta una pluriennale esperienza
direttiva nel trasporto merci: dal 2014, in qualità di COO, è
responsabile dell'implementazione operativa della strategia
aziendale di SBB Cargo International; dal 2023 al 2025 è
stato anche amministratore delegato di SBB Cargo Deutschland GmbH,
che ha ristrutturato con successo. In precedenza, ha ricoperto
posizioni dirigenziali di alto livello.
SBB Cargo International, che è partecipata dalle elvetiche SBB CFF FFS
e Hupac, ha più di mille dipendenti in Svizzera, Germania,
Paesi Bassi, Italia e Francia. La società gestisce circa 550
treni a settimana che collegano i porti del Mare del Nord con
l'Italia settentrionale.