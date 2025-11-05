Nel terzo trimestre i ricavi di Wallenius Wilhelmsen sono calati del -2%

Wallenius Wilhelmsen, uno dei principali operatori mondiali nel
settore del trasporto marittimo e della logistica degli autoveicoli,
ha archiviato il terzo trimestre di quest'anno con ricavi pari a
1,33 miliardi di dollari, con un calo del -2% sullo stesso periodo
del 2024, di cui 1,01 miliardi generati dall'attività di
trasporto marittimo (0%) e 272 milioni dalle attività
logistiche (-7%). Il margine operativo lordo è ammontato a
488 milioni di dollari (+4%) e l'utile operativo a 323 milioni
(-2%), con un contributo di 297 milioni dal segmento dello shipping
(-1%) e di cinque milioni da quello della logistica (-74%). L'utile
netto è stato di 280 milioni di dollari (+8%).
Nel periodo le navi della compagnia hanno trasportato rotabili
per un volume complessivo pari a 16,6 milioni di metri cubi al netto
dei trasferimenti di carichi tra le navi del gruppo (-3%), di cui
9,4 milioni di metri cubi provenienti dalle regioni orientali del
globo (+14%) e 4,2 milioni di metri cubi da quelle occidentali
(-27%).