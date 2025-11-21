Corsica Sardinia Ferries ha acquistato il traghetto Stena
Vision
della compagnia svedese Stena Line, sarà
ribattezzata Mega Serena
. La nave ha una stazza lorda di
circa 39.200 tonnellate e una capacità fino a 2.000
passeggeri, dopo i lavori di adeguamento, e di oltre 600 veicoli o
2.000 metri lineari per il carico rotabile. Stena Vision
è
già equipaggiata per il collegamento elettrico da terra
(shore-to -ship), durante le soste in porto.
Mega Serena sarà impiegata sulle principali rotte
mediterranee già servite dalla Corsica Sardinia Ferries.