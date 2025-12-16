La società di investimento BC Partners acquisirà una quota di maggioranza nella Fortidia

La società di investimento BC Partners acquisirà
una partecipazione di maggioranza nella Fortidia, piattaforma
globale di servizi di spedizione, logistica e marketing, che è
finora detenuta dalla famiglia fondatrice Fiorelli e da fondi
gestiti da Oaktree Capital Management. Le parti, senza precisare i
termini dell'operazione, hanno reso noto che Paolo Fiorelli,
presidente e amministratore delegato di Fortidia, manterrà
una partecipazione significativa nella società e proseguirà
nel suo ruolo.
Fondata nel 1993 e con sede a Milano, Fortidia opera attraverso
molteplici brand in franchising, tra cui Mail Boxes Etc.,
AlphaGraphics, World Options e PostNet, nell'ambito della catena del
valore dei servizi di spedizione, imballaggio, logistica oltre che
nelle soluzioni di marketing.
Jefferies ha agito in qualità di advisor finanziario
esclusivo di Fortidia e dei suoi azionisti, con un team guidato da
Mauro Premazzi, head of Italy Investment Banking. Fortidia è
stata inoltre assistita da Sidley Austin LLP, PedersoliGattai e
Paolo Ludovici di GPBL. BC Partners è stata affiancata da
Latham & Watkins, Kirkland & Ellis, Facchini Rossi
Michelutti, PwC e Bain & Co.