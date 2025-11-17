APM Terminals realizzerà e gestirà il Laldia Container Terminal del porto di Chittagong

Oggi la Chittagong Port Authority ha firmato con la società
terminalista olandese APM Terminals e con la QNS Container Services
di Dacca il contratto di concessione della durata di 30 anni per la
progettazione, finanziamento, costruzione e gestione del nuovo
container terminal Laldia Container Terminal (LCT) del porto
bangladese di Chittagong
(
del 3
gennaio
2024). Si prevede che nel corso del contratto, la cui
durata potrà essere estesa sulla base di key performance
indicator, verranno investiti oltre 550 milioni di dollari, cifra
che fa di questa iniziativa la più rilevante partnership
pubblico-privata di sempre nel Bangladesh.
Il nuovo container terminal in acque profonde consentirà
di accogliere portacontenitori fino ad una capacità di 6.000
teu rispetto alle navi sino a 2.800 teu che attualmente possono
scalare il porto bangladese. Il terminal LCT avrà una
capacità di traffico annua pari ad oltre 800.000 teu che
incrementerà del +44% l'attuale capacità del porto.