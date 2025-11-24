HMM ordina al gruppo HD Hyundai la costruzione di otto portacontainer da 13.400 teu

Il gruppo sudcoreano HD Hyundai ha reso noto oggi di aver
ricevuto dalla connazionale HMM ordinativi per la costruzione di
otto portacontainer dual-fuel da 13.400 teu che potranno essere
alimentate a gas naturale liquefatto. Una commessa del valore
complessivo di 1.603,7 miliardi di won (1,1 miliardi di dollari) è
nei confronti della controllata HD Hyundai Samho Co. ed è
relativa alla costruzione di sei di queste navi, mentre una seconda
commessa del valore di 534,6 miliardi di won (363 milioni di
dollari) è nei confronti della controllata HD Hyundai Heavy
Industries Co. ed è relativa alla costruzione delle altre due
navi. La prima commessa prevede la consegna delle nuove
portacontenitori entro l'aprile 2029 e la seconda la consegna delle
altre due unità navali avverrà entro metà
luglio 2028.