RCG attiva un collegamento intermodale tra la Bosnia-Erzegovina e il porto di Koper

La società ferroviaria austriaca ÖBB Rail Cargo
Group (RCG) ha annunciato l'attivazione di un nuovo servizio
ferroviario merci fra Tuzla e il porto di Koper sottolineando che si
tratta del primo servizio intermodale di questo tipo in
Bosnia-Erzegovina e che apre nuove prospettive per la regione e per
l'area industriale di Tuzla. Il servizio ferroviario ha frequenza
settimanale e include l'offerta da parte di RCG di servizi
port-to-door per il trasporto diretto dei carichi dal porto sloveno
al cliente.
«La regione industriale attorno a Tuzla - ha spiegato il
consigliere di amministrazione di ÖBB Rail Cargo Group, Clemens
Först - genera grandi volumi di trasporto provenienti da
diversi settori. Abbiamo constatato che le complesse catene di
approvvigionamento della regione richiedono soluzioni logistiche
efficienti. È proprio qui che il nostro servizio di trasporto
merci su rotaia fa la differenza: offriamo un'alternativa
sostenibile al trasporto su strada, consentiamo il trasporto sicuro
e prevedibile di grandi quantità e riduciamo anche le
emissioni di CO2. Il nuovo collegamento rappresenta quindi un
autentico vantaggio competitivo per l'industria».