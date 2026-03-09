Il 2 aprile partirà il primo treno dall'Interporto di Pordenone

Il prossimo 2 aprile partirà il primo treno
dall'Interporto di Pordenone. Lo ha reso noto oggi Martin
Ausserdorfer, amministratore delegato di InRail, la società
che ha assunto la gestione del terminal intermodale del centro interportuale
(
del 15
gennaio
2026). In occasione dell'odierno incontro tecnico che ha
visto oggi la partecipazione dei vertici dell'Interporto, della
Camera di Commercio Pordenone-Udine, di Confindustria Alto Adriatico
e dei rappresentanti di InRail, Ausserdorfer ha specificato che
InRail ha «già ricevuto nuove richieste e contratti per
aumentare i collegamenti» e, sottolineando la posizione
strategica del nodo pordenonese, utile sia verso Piemonte e Liguria
sia verso l'Est Europa, ha affermato che la società intende
«capire quali destinazioni servono alle imprese del
territorio. Poche aziende da sole - ha rilevato - riescono a
riempire un treno, ma immaginare che più imprese possano
farlo credo sia possibile. Il nostro obiettivo è creare treni
per Pordenone».