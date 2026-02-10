Nel 2025 i porti albanesi hanno movimentato un traffico record di 8,2 milioni di tonnellate di merci (+6,2%)

Nel 2025 i porti albanesi hanno movimentato un traffico record
di 8,23 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +6,2%
sull'anno precedente, di cui 7,75 milioni di tonnellate movimentate
dal solo porto di Durazzo (+5,4%), volume che rappresenta il nuovo
picco storico per lo scalo portuale. Un nuovo record annuale è
stato registrato anche dal traffico dei passeggeri che lo scorso
anno ha totalizzato 1,70 milioni di unità (+6,4%), di cui
791mila passeggeri attraverso il porto di Durazzo (+2,1%).
Nel solo quarto trimestre del 2025 il traffico complessivo delle
merci è ammontato a 2,13 milioni di tonnellate, volume che
rappresenta una crescita del +6,1% sullo stesso periodo dell'anno
precedente e il nuovo record per questo periodo dell'anno. Il solo
porto di Durazzo ha movimentato 2,00 milioni di tonnellate (+5,5%).
Il traffico globale dei passeggeri è stato di 222mila unità
(+4,9%), di cui 137mila attraverso il porto di Durazzo (+5,2%).