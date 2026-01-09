Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Sequestrate oltre due tonnellate di cocaina nel porto di Genova
Immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 1,5 miliardi di euro
Genova
9 gennaio 2026
Nell'area di Sampierdarena del porto di Genova i finanzieri del
Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato
2.109 panetti contenenti un quantitativo complessivo di oltre due
tonnellate di sostanza stupefacente che, a seguito di analisi
effettuata al momento del controllo, è risultata essere
cocaina purissima. L'ingente partita di droga era occultata
all'interno di 87 sacchi di iuta avvolti in reti di nylon ed è
stata rinvenuta all'interno di un container proveniente dal Sud
America, partito da uno dei principali porti colombiani.
Qualora immessa sul mercato, i 2.380 chilogrammi di sostanza
stupefacente sequestrata avrebbe generato guadagni per le
organizzazioni criminali del valore stimato attorno a 1,5 miliardi
di euro.
