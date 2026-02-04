Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Nel 2025 il traffico dei container nei porti di Genova e Savona-Vado Ligure ha raggiunto il record storico di quasi tre milioni di teu
Passeggeri delle crociere in crescita del +6,1%; in calo del -4,0% quelli dei traghetti
Genova
4 febbraio 2026
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
ha reso noto che nell'intero 2025 i porti di Genova e Savona-Vado
Ligure hanno movimentato complessivamente 62.922.508 tonnellate di
merci, dato che l'ente evidenzia essere in lieve contrazione
rispetto al 2024 (-0,8%) e che, a meno di un più recente e
nuovo conteggio dei volumi di carichi movimentati nel 2024, risulta
essere tuttavia in calo del -2,4% rispetto al dato di 64.493.696
tonnellate relativo all'intero 2024 sinora comunicato dall'ente e in
flessione del -1,3% rispetto alle 63.761.375 tonnellate movimentate
nel 2024 secondo quanto comunicato dall'AdSP ad Assoporti.
Quello che sembra essere assodato è il nuovo record di
traffico containerizzato movimentato nel 2025 che l'ente portuale ha
annunciato essere pari a 2.999.486 teu, con una crescita del +6,3%,
di cui 2.451.695 teu in import-export (+2,0%) - inclusi 1.919.700
teu pieni (+4,8%) - e 547.790 teu in trasbordo (+31,5%). L'ente
portuale ha specificato che a Savona-Vado Ligure il traffico è
stato pari al record di circa 590mila teu (+58,4%), con una
componente di transhipment largamente prevalente, mentre il porto di
Genova ha movimentato 2,4 milioni di teu, registrando una lieve
flessione del -1,6% riconducibile principalmente - ha spiegato
l'ente - alla riduzione dei volumi in transhipment a fronte di una
sostanziale tenuta del traffico gateway.
Lo scorso anno il traffico delle rinfuse solide è stato
di 2.457.728 tonnellate, con un rialzo del +2,3% trainato
dall'incremento del +24,3% segnato nel solo quarto trimestre. L'AdSP
ha specificato che la crescita ha interessato entrambi gli scali: il
porto di Genova ha movimentato 713.321 tonnellate (+3,8%), mentre
Savona ha chiuso l'anno con 1.744.407 tonnellate (+1,6%). Nel
dettaglio delle merceologie, l'ente ha segnalato il recupero dei
traffici di carbone, soprattutto nello scalo di Genova (+17,4%),
nonché la crescita delle altre rinfuse solide (+29,8%),
trainata in particolare dalla domanda di prodotti metallurgici.
Relativamente alla merce convenzionale, l'ente portuale ligure
ha comunicato che si è assestata nel 2025 su un totale di
12,99 milioni di tonnellate, con una lieve flessione del -3,3% su
base annua che tuttavia risulterebbe del -10,5% rispetto al totale
di oltre 14,5 milioni di tonnellate di merci convenzionali
movimentate nel 2024 sinora reso noto dall'ente. L'AdSP ha
specificato che, all'interno del comparto, il segmento dei rotabili
e delle auto mostra un miglioramento complessivo nell'ultima parte
dell'anno, le movimentazioni di acciai e materiali metallici
registrano una crescita dell'1,3%, trainata dallo scalo di Genova,
mentre i prodotti forestali evidenziano una dinamica particolarmente
favorevole chiudendo il 2025 con un incremento del +30%.
Nel 2025 nel segmento delle rinfuse liquide sono state
movimentate circa 18 milioni di tonnellate di prodotti energetici
(-1,9%) e circa 930mila tonnellate di rinfuse liquide, con un
aumento del +4,7% trainato in particolare dalle rinfuse liquide
alimentari (+39%).
Lo scorso anno il traffico dei passeggeri nei due porti è
stato di 5,0 milioni di persone (+0,6%), di cui oltre 2,4 milioni di
crocieristi (+6,1%) e oltre 2,6 milioni di passeggeri dei traghetti
(-4,0%).
