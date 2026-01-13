Vendita all'asta della nave da crociera per spedizioni Exploris One

Sulla piattaforma francese di aste telematiche Ouest Enchères
Publiques è stata posta in vendita la nave da crociera per
spedizioni Exploris One
della compagnia francese Exploris
S.A.S. che alla fine dello scorso anno è stata posta in
liquidazione ed ha cessato l'attività. La nave, che è
stata posta in disarmo a Caen, è stata costruita nel 1989, ha
una stazza lorda di oltre 6mila tonnellate e una capacità di
144 passeggeri e 102 membri dell'equipaggio. Prima di entrare a far
parte nel 2023 della flotta della compagnia francese con l'attuale
nome, la nave era operata dalla Silversea Cruises con il nome di
Silver Explorer
. La vendita della nave è stata fissata
per il prossimo 30 gennaio.