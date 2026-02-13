Lo scorso anno il fatturato della Kalmar è cresciuto del +1%

Nel 2025 il fatturato della finlandese Kalmar, che produce mezzi
di movimentazione principalmente per i settori portuale e
intermodale, è cresciuto del +1% sull'esercizio annuale
precedente essendo ammontato a 1,74 milioni di euro, di cui 1,14
milioni di euro generati dalla vendita dei prodotti (-2%) e 602
milioni dalla vendita di servizi (+7%). L'utile operativo è
stato di 220,4 milioni di euro, in aumento del +26% sul 2024 e con
un apporto di 147,1 milioni dalla vendita di attrezzature (+6%) e di
105,3 milioni dalla vendita di servizi (+8%). L'utile netto è
stato di 163,3 milioni (+28%).
Lo scorso anno l'azienda ha acquisito nuovi ordini per un valore
di 1,82 miliardi di euro (+8%), di cui 1,20 miliardi per
attrezzature (+9%) e 618 milioni per servizi (+7%), e il valore del
portafoglio ordini al 31 dicembre scorso si è attestato a 977
milioni (+2%), di cui 840 milioni relativi alla produzione (+1%) e
135 milioni ai servizi (+13%).
Nel solo quarto trimestre del 2025 il valore dei nuovi
ordinativi è stato di 511 milioni di euro, con un aumento del
+5% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Nel trimestre il
fatturato è stato di 487 milioni (+11%), l'utile operativo di
60,1 milioni (+55%) e l'utile netto di 45,4 milioni di euro (+68%).