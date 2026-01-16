Eni, varo dello scafo della Coral North FLNG

Oggi nel cantiere navale di Geoje della sudcoreana Samsung Heavy
Industries (SHI) si è svolto il varo dello scafo della Coral
North FLNG
, il secondo impianto galleggiante di gas naturale
liquefatto di ultima generazione ad essere localizzato nelle acque
del bacino di Rovuma, nell'offshore di Cabo Delgado, a nord del
Mozambico, che metterà in produzione i volumi di gas
provenienti dalla parte settentrionale del giacimento di Coral
sviluppato dalla joint venture formata da Eni (50%), CNPC (20%),
Kogas (10%), ENH (10%) e XRG (10%).
Lo scorso luglio SHI ed Eni hanno firmato un accordo preliminare
del valore di 869,4 miliardi di won (591 milioni di dollari) per i
lavori di costruzione principali della nave con l'obiettivo di
completarla nel 2028. Con una capacità di liquefazione
produttiva di 3,6 milioni di tonnellate l'anno, Coral North
raddoppierà la produzione totale di GNL del Mozambico
portandola a sette milioni di tonnellate, posizionando il Paese al
terzo posto tra i produttori ed esportatori di GNL in Africa.