Nel quarto trimestre del 2025 il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia è aumentato del +8,6%

Nel 2025 il traffico delle merci nel porto di Civitavecchia ha
registrato un incremento del +3,1% sull'anno precedente che ha avuto
un impulso, in particolare, nel periodo ottobre-dicembre quando sono
state movimentate 2,06 milioni di tonnellate, con un rialzo del
+8,6% sul terzo trimestre del 2024 generato dall'aumento del +15,7%
dei carichi allo sbarco che sono ammontati a 1,32 milioni di
tonnellate, mentre quelli all'imbarco sono diminuiti del -2,8%
scendendo a 693mila tonnellate.
Ad imprimere lo slancio verificatosi nel quarto trimestre del
2025, inoltre, è stata la crescita del +3,9% del traffico
complessivo di rotabili che è stato di 1,21 milioni di
tonnellate, mentre il traffico dei contenitori è rimasto
stabile essendo stato pari a 215mila tonnellate (-0,2%), con una
movimentazione di container pari a 26mila teu (-4,8%). In aumento
anche le rinfuse, con quelle liquide risultate pari a 323mila
tonnellate (+14,8%), di cui 303mila tonnellate di prodotti
petroliferi raffinati (+9,3%) e 20mila tonnellate di altri carichi
(+401,1%), mentre le rinfuse secche hanno totalizzato 265mila
tonnellate (+38,5%), incluse 225mila tonnellate di prodotti
metallurgici, minerali di ferro, minerali e metalli non ferrosi
(+115,6%), 20mila tonnellate di carbone (-30,9%), 4mila tonnellate
di minerali grezzi e materiali da costruzione (-90,9%), 3mila
tonnellate di fertilizzanti (-9,1%) e 12mila tonnellate di altre
rinfuse solide (+83,6%).
Nell'ultimo trimestre del 2025 i passeggeri dei traghetti con il
porto di Civitavecchia sono stati 187mila (+9,7%) e i crocieristi
713mila (+5,3%), di cui 324mila allo sbarco e all'imbarco (-4,1%) e
389mila in transito (+14,7%).
Nell'intero 2025 lo scalo portuale ha movimentato 8,12 milioni
di tonnellate di merci, con una progressione del +3,1% sull'anno
precedente, di cui 4,99 milioni di tonnellate allo sbarco (+4,9%) e
3,13 milioni di tonnellate all'imbarco (+0,4%). Nel segmento delle
merci varie sono state movimentate 5,21 milioni di tonnellate di
rotabili (+5,6%) e 875mila tonnellate di merci in container (0%) con
una movimentazione di contenitori pari a 115mila teu (+7,6%). Il
traffico annuale delle rinfuse è calato, con quelle liquide
che sono risultate pari a 1,18 milioni di tonnellate (-1,2%) e
quelle solide a 855mila tonnellate (-2,0%). Il traffico dei
crocieristi ha segnato un nuovo record di 3,56 milioni di unità (+2,8%)
(
del 16
gennaio 2026), mentre il traffico dei passeggeri dei traghetti è
rimasto stabile a 1,55 milioni di unità (+0,2%).
Lo scorso anno gli altri porti di Fiumicino e Gaeta amministrati
dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centro-Settentrionale, hanno movimentato rispettivamente 3,22
milioni di tonnellate (-5,8%) e 1,79 milioni di tonnellate di merci
(-0,7%).