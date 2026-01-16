Il gestore italiano di fondi infrastrutturali F2i si è
aggiudicato la concessione del porto turistico di Lavagna per i
prossimi 50 anni a seguito del bando di gara pubblicato lo scorso
anno dal Comune di Lavagna. Il porto turistico è situato nel
Golfo del Tigullio e dispone attualmente di circa 1.500 posti barca,
per natanti da otto a 51 metri. F2i ha reso noto che nei prossimi
quattro anni la concessionaria F2i Levante, controllata dal fondo
ANIA F2i, investirà 75 milioni di euro per ammodernare e
sviluppare il porto e per migliorare l'integrazione dello stesso con
la città di Lavagna. Inoltre, la nuova realtà prenderà
il nome di Marina di Lavagna ma tutto il personale dipendente
attualmente impiegato verrà confermato e, come previsto dal
bando di gara, F2i Levante rileverà attività e
personale dalla concessionaria uscente, senza soluzione di
continuità.