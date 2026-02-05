Accordo Fincantieri-Wsense nell'offerta di sistemi all'avanguardia per la dimensione subacquea

Fincantieri ha siglato un nuovo un accordo con la partecipata
Wsense finalizzato a rafforzare le capacità del gruppo
navalmeccanico nell'offerta di sistemi all'avanguardia per la
dimensione subacquea. L'intesa prevede, da un lato, il co-sviluppo
di soluzioni tecnologiche wireless avanzate per il settore
underwater e, dall'altro, un'intesa commerciale per l'applicazione
delle stesse al monitoraggio ambientale attraverso Fincantieri
Infrastructure.
Nel dettaglio, l'accordo consente a Fincantieri di integrare le
tecnologie WSense nel sistema DEEP per il monitoraggio e la
protezione delle infrastrutture critiche, riducendo la necessità
di cablaggi e mitigando così una delle principali
vulnerabilità dei sistemi tradizionali. Questa innovazione
permette, infatti, di aumentare la resilienza di impianti sensibili,
offrendo una soluzione più sicura, flessibile e facilmente
implementabile. Parallelamente, l'intesa commerciale prevede
l'utilizzo delle tecnologie WSense nel monitoraggio ambientale e nel
controllo dell'integrità strutturale in ambito civile tramite
Fincantieri Infrastructure, rappresentando un'innovazione di
prodotto con un impatto significativo in termini di efficacia,
sicurezza ed efficienza per l'end user.