Lo scorso anno i terminal portuali di COSCO Shipping Ports hanno movimentato un traffico dei container record

Lo scorso anno i terminal portuali che fanno capo alla cinese
COSCO Shipping Ports, che è controllata dalla COSCO Shipping
Holdings Co., hanno movimentato un traffico dei container record
pari a 117,6 milioni di teu, con un incremento del +6,2% sul 2024.
La società ha reso noto che il dato relativo al 2025 non
include ancora i volumi movimentati dalla cinese Qingdao Ports
International Co. e dalla tedesca Container Terminal Tollerort. Nel
2025 i soli terminal cinesi hanno movimentato un traffico record di
80,6 milioni di teu (+3,9%) e un nuovo picco storico di traffico è
stato registrato anche dai terminal esteri con 36,9 milioni di teu
(+11,8%).
Nel 2025 il traffico movimentato nel porto italiano di Vado
Ligure dalle partecipate APM Terminals Vado e Reefer Terminal è
risultato pari rispettivamente a 576mila teu (+80,3%) e 38mila teu
(-37,9%).