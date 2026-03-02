Focolaio di norovirus su una seconda nave da crociera della Holland America Line

Dopo il focolaio di norovirus individuato a bordo della nave
Rotterdam
nel corso della crociera di capodanno partita da
Fort Lauderdale, in Florida, che è stato notificato all'US
Centers for Disease Control and Prevention e che ha colpito 85 sui
2.593 passeggeri e nove tra i 1.005 membri dell'equipaggio, su
un'altra nave della compagnia crocieristica Holland America Line si
è verificata una diffusione del virus. Ieri, infatti, nel
porto di Hong Kong è giunta la Westerdam
che venerdì
aveva notificato alla sezione sanitaria portuale del Centre for
Health Protection di Hong Kong che alcuni passeggeri e membri
dell'equipaggio erano sospettati di aver contratto il norovirus.
Addetti del CHP, tra cui personale medico e infermieristico, sono
saliti a bordo della nave da crociera per condurre indagini
epidemiologiche e valutazioni ambientali, nonché per
ispezionare l'ambiente e valutare l'igiene alimentare. Inoltre, il
CHP ha allestito una postazione medica temporanea presso il Terminal
Crociere di Kai Tak per effettuare valutazioni sanitarie dei
passeggeri e ha incaricato la compagnia di crociera di effettuare
un'accurata pulizia e disinfezione della nave dopo lo sbarco dei
passeggeri avvenuto ieri.
L'indagine epidemiologica ha identificato 76 individui (38
uomini e 38 donne, di età compresa tra 24 e 92 anni) che
hanno sviluppato sintomi di gastroenterite acuta, tra cui vomito,
diarrea e febbre. Tra questi, 65 erano passeggeri e i restanti 11
membri dell'equipaggio. Il CHP ha reso noto che i primi due
passeggeri ad essersi ammalati sono saliti a bordo della nave da
crociera in Giappone il 15 febbraio e hanno sviluppato i sintomi lo
stesso giorno. Successivamente, altri individui sono stati colpiti.
La stragrande maggioranza dei pazienti ha manifestato sintomi lievi
e ieri, quando la nave è arrivata a Hong Kong, solo tre
individui presentavano ancora sintomi lievi e non hanno richiesto il
ricovero ospedaliero. Dopo che la nave da crociera è stata
sottoposta ad un'accurata pulizia e disinfezione ambientale e che le
condizioni igieniche a bordo sono state ritenute soddisfacenti, i
passeggeri e l'equipaggio sono autorizzati a salire a bordo e in
serata la nave ha lasciato Hong Kong alla volta delle Filippine.
Durante la crociera la Westerdam ha fatto scalo in
diversi porti del Giappone, a Busan in Corea e a Shanghai in Cina.