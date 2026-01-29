CMA CGM costituisce una joint venture con Stonepeak a cui conferirà dieci container terminal

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM e la statunitense
Stonepeak, società di investimenti nei settori immobiliare e
infrastrutturale, costituiranno la joint venture United Ports LLC
che sarà partecipata rispettivamente al 75% e 25% dai due
partner e alla quale saranno ceduti dieci terminal portuali per
contenitori gestiti dall'azienda francese. Le parti hanno reso noto
che Stonepeak investirà 2,4 miliardi di dollari per la sua
partecipazione nella joint venture.
CMA CGM è attiva nel settore dei terminal portuali
attraverso la società integralmente controllata CMA Terminals
e attraverso la Terminal Link, una joint venture partecipata al 51%
dal gruppo francese e al 49% dalla cinese China Merchants Port
Holdings Co. (CMPort). CMA CGM e Stonepeak hanno specificato che ad
essere ceduti alla United Ports saranno dieci primari terminal che
fanno parte del network terminalistico del gruppo francese, ovvero
quello operato dalla società integralmente controllata Fenix
Marine Services (FMS) nel porto statunitense di Los Angeles, i
terminal statunitensi nelle aree portuali di New York e Bayonne
gestiti dalla società integralmente controllata Port Liberty
Bayonne, quello operato dalla controllata Santos Brasil nel porto
brasiliano di Santos, i terminal nei porti spagnoli di Valencia (CSP
Iberian Valencia Terminal) e Bilbao (CSP Iberian Bilbao Terminal)
operati attraverso partecipazioni in filiali della cinese COSCO
Shipping Ports (Spain) Terminals, il terminal nel porto fluviale di
Siviglia gestito dalla partecipata Terminal Maritima del
Guadalquivir con la spagnola Boluda Corporación Marítima,
il container terminal nel porto spagnolo di Algeciras gestito dalla
società direttamente e indirettamente integralmente
controllata TTI Algeciras, il terminal nel porto indiano di Nhava
Sheva gestito dalla joint venture paritetica Nhava Sheva Freeport
Terminal con l'indiana J M Baxi Ports & Logistics, il terminal
nel porto taiwanese di Kaohsiung operato dalla società
integralmente controllata CMA CGM Kaohsiung Terminal e quello nel
porto vietnamita di Cai Mep operato dalla partecipata Gemalink
Internation Port con la vietnamita Gemadept Corporation.
I due partner hanno precisato che le attività operative
della nuova United Ports, che secondo le previsioni sarà
istituita nella seconda metà di quest'anno, saranno sotto il
pieno controllo della CMA CGM.
Il portafoglio nel settore dei trasporti e della logistica della
Stonepeak è attualmente incentrato principalmente sulle
società Textainer, attiva nel settore del noleggio e
compravendita di container, e TRAC Intermodal, attiva principalmente
nella fornitura di chassis per il trasporto dei container.