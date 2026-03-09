Tripla cerimonia per Explora Journeys nel cantiere di Sestri Ponente della Fincantieri

Oggi nel cantiere navale di Sestri Ponente (Genova) della
Fincantieri si sono svolti tre eventi relativi a nuove navi da
crociera per la compagnia Explora Journeys del gruppo MSC, con il
varo tecnico di Explora IV
, la cerimonia della moneta di
Explora V
e con l'inizio della costruzione di Explora VI
.
Una quarta nave che Fincantieri sta costruendo in contemporanea per
Explora Journeys, la Explora III
, sta eseguendo in questi
giorni le prove in mare e sarà consegnata il prossimo luglio.
Explora IV
ed Explora V
, che prenderanno il largo
entrambe nel 2027, ed Explora VI
, che entrerà in
servizio nel 2028, completeranno il programma di costruzione della
flotta di sei navi interamente affidato al gruppo navalmeccanico
italiano che ha già ultimato le prime due unità,
Explora I
ed Explora II
.
«Oggi - ha commentato Pierfrancesco Vago, presidente
esecutivo della Divisione Passeggeri del gruppo MSC, intervenendo
agli eventi odierni - celebriamo una tappa molto importante nel
percorso di crescita di Explora Journeys, il nostro brand dedicato
ai viaggi di lusso sul mare. Con due unità già
operative, la terza in arrivo a inizio agosto e le ultime tre
contemporaneamente in costruzione, per la prima volta la flotta
Explora è già tutta “presente” e il piano
industriale è avviato a realizzarsi compiutamente e in tempi
rapidi».
L'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri,
Pierroberto Folgiero, ha sottolineato che questa tripla cerimonia
testimonia «la capacità di Fincantieri di portare
avanti programmi industriali complessi con continuità,
qualità e visione tecnologica che porterà, ad esempio,
all'adozione per Explora VI di un sistema di propulsione a
celle a combustibile molto innovativo. Il segmento delle navi da
crociera - ha specificato - rappresenta in generale uno dei pilastri
del piano industriale del gruppo e continua a offrire prospettive di
crescita strutturale nel lungo periodo. In questo scenario il
cantiere di Sestri Ponente svolge un ruolo strategico nello sviluppo
delle nostre capacità industriali nel Cruise e nel
rafforzamento della leadership globale di Fincantieri in un settore
ad alta complessità tecnologica in continua crescita».
Per la costruzione delle sei navi Explora Journeys,
l'investimento complessivo da parte del gruppo MSC è stato
pari a circa 3,5 miliardi di euro. Considerando anche le quattro
navi commissionate e consegnate da Fincantieri negli anni passati a
MSC Crociere - MSC Seaside, MSC Seaview, MSC
Seashore e MSC Seascape - l'investimento del gruppo MSC
sale complessivamente a circa sette miliardi di euro.