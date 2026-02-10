Danaos Corporation registra ricavi trimestrali e annuali record

La greca Danaos Corporation, compagnia noleggiante una flotta di
75 portacontainer e dieci rinfusiere Capesize di proprietà,
ha chiuso il 2025 con ricavi record pari a 1,04 miliardi di dollari,
con un incremento del +2,8% sull'esercizio annuale precedente. Il
nuovo picco storico è stato generato dal nuovo record segnato
dai ricavi prodotti dalla flotta di portarinfuse che sono ammontati
a 87,0 milioni di dollari (+13,0%), mentre i ricavi derivanti dalla
flotta di portacontenitori, pari a 955,4 milioni (+2,0%), sono
risultati inferiori solo al record di 993,3 milioni registrato nel
2022 e ai 963,2 milioni del 2023. L'utile operativo si è
attestato a 498,8 milioni (-7,8%) e l'utile netto a 494,6 milioni di
dollari (-2,1%), con un apporto di 460,9 milioni dalle
portacontainer (-11,0%) e di 3,3 milioni dalle rinfusiere (-17,5
milioni nel 2024).
Anche nel solo quarto trimestre del 2025 Danaos ha totalizzato
ricavi trimestrali record che sono stati pari a 266,3 milioni di
dollari, con una crescita del +3,1% sullo stesso periodo dell'anno
precedente, di cui 240,7 milioni generati dalle portacontainer
(+1,3%) e ricavi record pari a 25,6 milioni derivanti dalle bulk
carrier (+23,7%). L'utile operativo è stato di 122,9 milioni
(-4,6%) e l'utile netto di 117,9 milioni di dollari (+30,4%).