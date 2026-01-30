Nuova messe di record storici raccolta dai porti cinesi

|
Come nei due anni precedenti, anche nel 2025 i porti cinesi
hanno segnato un nuovo record storico del traffico delle merci
movimentato sulle loro banchine che è stato pari a 18,34
miliardi di tonnellate, con un incremento del +4,2% sul 2024. Il
nuovo record assoluto è tale sia per i carichi movimentati
dai solo scali portuali marittimi che sono ammontati a 11,63
miliardi di tonnellate (+3,7%) sia dal traffico movimentato dagli
inland port che è stato pari a 6,70 miliardi di tonnellate
(+5,1%).
Nel 2025 nuovi record sono stati registrati anche dai soli
volumi di merci da e per l'estero, flusso che globalmente è
stato di 5,65 miliardi di tonnellate (+4,7%), di cui 5,06 miliardi
di tonnellate movimentate dai porti marittimi (+4,7%) e 587,0
milioni di tonnellate dai porti interni (+5,2%).
Nel 2025 molti singoli porti cinesi hanno movimentato un
traffico record sia relativamente al traffico totale delle merci che
al solo traffico con l'estero, a partire dal principale porto per
volume di traffico, Ningbo-Zhoushan, che ha movimentato
complessivamente 1,43 miliardi di tonnellate (+4,0%), di cui 660,8
milioni di tonnellate di traffico internazionale (+4,2%). A seguire
il porto di Tangshan con un totale di 884,0 milioni di tonnellate
(+2,5%) di cui 381,6 milioni di tonnellate di traffico
internazionale (+8,1%), il porto di Qingdao con complessive 741,3
milioni di tonnellate (+4,1%) di cui 532,9 milioni di tonnellate di
merci internazionali (+6,3%), il porto di Guangzhou con un totale di
669,6 milioni di tonnellate (+1,8%) di cui 196,1 milioni di
tonnellate di traffico internazionale (+11,5%), il porto di Rizhao
con 644,5 milioni di tonnellate di merci complessive (+3,5%) di cui
381,8 milioni di tonnellate di traffico internazionale (+1,5%) e il
porto di Yantai con un totale di 544,1 milioni di tonnellate (+8,4%)
di cui 192,1 milioni di tonnellate di traffico internazionale
(+10,6%).
Anche il solo traffico containerizzato ha raggiunto nel 2025
nuovi record storici, superando quelli stabiliti l'anno precedente,
sia relativamente ai volumi totali pari a 354,5 milioni di teu
(+6,8%) sia al solo traffico movimentato dai porti marittimi, pari a
312,0 milioni di teu (+7,0%), che a quello movimentato dai porti
interni, pari a 42,5 milioni di teu (+5,1%). Il più elevato
volume di traffico dei container è stato movimentato dal
porto di Shanghai, che si è confermato primo porto container
mondiale, con 55,1 milioni di teu (+6,9%), seguito dal porto di
Ningbo-Zhoushan, che si è confermato terzo scalo mondiale
nella stessa graduatoria alle spalle di Singapore, con 43,9 milioni
di teu (+11,6%), e poi dai porti di Shenzhen con 35,4 milioni di teu
(+6,0%), Qingdao con 32,9 milioni di teu (+6,5%), Guangzhou con 27,7
milioni di teu (+6,2%), Tianjin con 24,0 milioni di teu (+3,2%) e
Xiamen con 12,5 milioni di teu (+2,1%).
Nel solo quarto trimestre del 2025, inoltre, è stato
segnato il nuovo record assoluto di traffico totale delle merci per
questo periodo dell'anno essendo state movimentate 4,77 miliardi di
tonnellate, con un incremento del +3,2% sullo stesso periodo del
2024, con un nuovo record storico del traffico movimentato dai porti
marittimi, pari a 2,98 miliardi di tonnellate (+4,4%), e un nuovo
record storico movimentato dagli inland port, pari a 1,79 miliardi
di tonnellate (+1,2%). Anche il solo volume di traffico con l'estero
ha segnato nuovi picchi storici sia relativamente al totale che ai
volumi movimentati dai porti marittimi e dai porti interni che sono
risultati pari rispettivamente a 1,47 miliardi di tonnellate
(+9,2%), 1,31 miliardi di tonnellate (+9,6%) e 154,8 milioni di
tonnellate (+5,6%).
Nell'ultimo trimestre dello scorso anno il traffico dei
contenitori movimentato dai porti marittimi è stato pari a
79,3 milioni di teu, volume che è inferiore solo al record
assoluto di 80,4 milioni di teu movimentato nel trimestre precedente
e rappresenta un incremento del +8,4% sul terzo trimestre del 2024,
mentre nel quarto trimestre del 2025 il traffico containerizzato
movimentato dagli inland port ha raggiunto un nuovo record assoluto
con 10,9 milioni di teu (+6,0%).