Incontro tra i presidenti della Federazione del Mare e di Assoporti

Ieri Mario Mattioli, presidente della Federazione del Mare,
accompagnato dal segretario generale Laurence Martin, ha incontrato
il neo presidente dell'Associazione dei Porti Italiani, Assoporti,
Roberto Petri, presso la sede della sua organizzazione a Roma.
Mattioli ha illustrato a grandi linee l'attività della
Federazione ribadendo l'esigenza della più ampia
collaborazione delle associazioni aderenti per portare avanti
progetti e politiche di interesse comune anche in vista della
prossima strategia industriale marittima e portuale dell'UE. Nel
ribadire l'importanza di Assoporti nell'ambito del cluster marittimo
e nell'assicurare la sempre maggiore partecipazione alle attività
della Federazione del Mare, Petri ha affermato la sua convinzione
che solo un dialogo aperto e costruttivo tra tutte le parti
interessate potrà produrre risultati positivi e vantaggiosi
per l'intera blue economy italiana.