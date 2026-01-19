Intersea è diventata agente generale in Italia della portoghese GS Lines

Il gruppo genovese Finsea, tramite la propria agenzia marittima
Intersea, ha acquisito la rappresentanza in Italia di GS Lines,
compagnia di navigazione portoghese appartenente alla portoghese
Grupo Sousa che è specializzata nei collegamenti marittimi
tra Portogallo, Spagna, Capo Verde e Guinea-Bissau. In particolare,
Intersea curerà le operazioni commerciali e operative su
tutti i porti italiani del Tirreno per conto di GS Lines che,
complessivamente, opera una flotta composta da otto navi
portacontainer e multipurpose affiancate da unità ro-pax per
i collegamenti insulari, con una capacità complessiva che
supera i 7mila container e un volume annuo di traffico di oltre
160mila teu.